Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 7 xã thuộc Đơn vị bầu cử số 8

Ngày 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 8, gồm các xã: Văn Miếu, Võ Miếu, Hương Cần, Thanh Sơn, Cự Đồng, Khả Cửu, Yên Sơn. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 8 gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN; Phạm Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Đặng Quang Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Sơn; Đinh Thị Tuyết Mai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lai Đồng; Chu Văn Hiếu - Giáo viên Trường Tiểu học Tân Sơn (xã Lai Đồng); Đinh Thị Thùy An - Phó Trưởng phòng Thông tin KHCN, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Sở KH&CN); Nguyễn Thu Hằng - Công chức Phòng Thông tin - Dân nguyện (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của 8 ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các chương trình hành động tập trung vào những nội dung như: Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại Đơn vị bầu cử số 8.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn...

Thay mặt các ứng cử viên, bà Nguyễn Thị Hồng Lâm - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu và trao đổi những ý kiến, kiến nghị của cử tri; khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân tới HĐND và các cơ quan chức năng.

Mạnh Quân – Hoài Vũ