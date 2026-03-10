Đội tuyển đầu tiên chọn hoãn play-off World Cup 2026

{title}
Đội tuyển Iraq đứng trước nguy cơ không thể triệu tập lực lượng mạnh nhất cho trận play-off tranh vé dự World Cup tại Mexico.
Đội tuyển Iraq đang đứng trước thử thách lớn trong hành trình giành vé dự World Cup, khi nguy cơ gián đoạn đi lại tại Trung Đông có thể khiến họ không thể triệu tập lực lượng mạnh nhất cho trận play-off quan trọng sắp tới.
Theo kế hoạch, Iraq sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Bolivia và Suriname tại Monterrey (Mexico) vào cuối tháng 3. Đội giành chiến thắng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, HLV Graham Arnold đang tỏ ra hết sức lo ngại khi tình hình xung đột trong khu vực có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng di chuyển của các cầu thủ.
Các cầu thủ Iraq có thể gặp khó khăn khi di chuyển đến Mỹ. Ảnh: The Sun.
Căng thẳng leo thang giữa đã khiến khu vực Trung Đông rơi vào tình trạng bất ổn, dẫn đến việc khó khăn khi di chuyển máy bay. Điều này khiến việc bay tới Mexico trở nên ngoài tầm với đối với một số cầu thủ Iraq, đặc biệt trong bối cảnh các sân bay bị đóng cửa.
HLV Arnold cho biết nếu ông buộc phải sử dụng chủ yếu những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, sức mạnh của đội tuyển sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.
“Đó sẽ không phải là đội hình mạnh nhất của chúng tôi. Nhưng chúng tôi cần đội hình tốt nhất cho trận đấu quan trọng nhất của bóng đá Iraq trong 40 năm qua,” chiến lược gia 62 tuổi chia sẻ.
Lần gần nhất Iraq góp mặt tại sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới là World Cup 1986, giải đấu cũng được tổ chức tại Mexico. Chính khát vọng đưa đội tuyển trở lại đấu trường này là lý do khiến Arnold nhận lời dẫn dắt đội tuyển.
“Người dân Iraq có niềm đam mê bóng đá vô cùng mãnh liệt. Việc đội tuyển không thể giành vé dự World Cup suốt 40 năm qua chính là động lực khiến tôi nhận công việc này,” ông nói thêm.
Đối thủ của Iraq sẽ được xác định vào ngày 27/3 sau khi Bolivia và Suriname chạm trán. Trận play-off quyết định dự kiến diễn ra vào ngày 31/3, chỉ hơn hai tháng trước khi World Cup khởi tranh vào ngày 11/6.
Trong bối cảnh khó khăn hiện tại, HLV Arnold đề xuất FIFA cân nhắc lùi lịch trận play-off đến sát thời điểm World Cup bắt đầu để Iraq có thêm thời gian chuẩn bị.
“Nếu FIFA đồng ý dời lịch, chúng tôi sẽ có thêm thời gian chuẩn bị tốt hơn. Bolivia và Suriname có thể thi đấu trước, sau đó một tuần trước World Cup chúng tôi gặp đội thắng tại Mỹ. Đội thắng sẽ ở lại Bắc Mỹ dự giải, còn đội thua sẽ ra về,” Arnold đề xuất.
Ông cũng cho biết Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iraq Adnan Dirjal đang nỗ lực hết mình để tìm giải pháp, với hy vọng biến giấc mơ dự World Cup của người dân Iraq thành hiện thực.
Nguồn thethao247
