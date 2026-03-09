Man City nhận tin vui từ Kilyan Mbappe trước đại chiến C1

Manchester City vừa nhận được thông tin tích cực trước thềm cuộc đại chiến với Real Madrid tại vòng 1/8 UEFA Champions League, khi Kylian Mbappe chắc chắn vắng mặt ở trận lượt đi vì chấn thương.

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha tiết lộ với Tribuna, tiền đạo người Pháp sẽ không kịp bình phục để góp mặt trong trận lượt đi giữa Real Madrid và Manchester City diễn ra ngày 11/3. Đây được xem là tổn thất lớn với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi Mbappe đang là một trong những ngôi sao tấn công quan trọng nhất của họ mùa này.

Mbappe trước đó đã phải sang Paris để điều trị chấn thương bong gân đầu gối trái. Sau vài ngày điều trị tại Pháp, chân sút 27 tuổi đã quay trở lại Madrid để tiếp tục quá trình hồi phục tại trung tâm huấn luyện Valdebebas. Dù tình trạng của anh đang tiến triển tích cực, ban huấn luyện Real Madrid vẫn quyết định không mạo hiểm sử dụng cầu thủ này ở trận đấu tới.

Hàng loạt ngôi sao Real Madrid cũng không thể ra sân trong trận đấu với Man City.

HLV Alvaro Arbeloa gần đây cũng đưa ra cập nhật khá lạc quan về tình hình của Mbappe. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết tiền đạo người Pháp đang “cải thiện từng ngày” và đội ngũ y tế của CLB đang theo dõi rất sát sao quá trình hồi phục. Mục tiêu của Real Madrid là giúp Mbappe đạt trạng thái tốt nhất để có thể tái xuất ở trận lượt về Champions League dự kiến diễn ra ngày 17/3.

Không chỉ Mbappe, Real Madrid còn đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng trước trận đại chiến với Man City. Theo Diario AS, đội bóng Hoàng gia sẽ thiếu ít nhất 6 cầu thủ đội một ở trận lượt đi.

Jude Bellingham vẫn chưa bình phục hoàn toàn sau chấn thương rách cơ semitendinosus ở chân trái gặp phải hồi đầu tháng 2. Dù quá trình hồi phục đang có tiến triển, tiền vệ người Anh vẫn không kịp góp mặt ở trận lượt đi.

Bên cạnh đó, Eder Militao vẫn đang điều trị chấn thương gân kheo, trong khi David Alaba chưa đạt thể trạng tốt do gặp vấn đề ở bắp chân. Dani Ceballos cũng phải nghỉ thi đấu vì rách cơ dép ở chân phải.

Đáng chú ý, Rodrygo sẽ vắng mặt dài hạn sau khi bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm đầu gối phải, đồng thời dự kiến phải phẫu thuật trong thời gian tới. Ngoài ra, hậu vệ Alvaro Carreras cũng đang là dấu hỏi lớn sau khi gặp vấn đề trong buổi tập gần đây.

Với hàng loạt trụ cột không thể ra sân, Real Madrid chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải làm khách trước Manchester City trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đây được xem là lợi thế không nhỏ dành cho đội bóng của HLV Pep Guardiola trước màn so tài được chờ đợi nhất vòng knock-out.

