Danh sách tuyển Việt Nam: Thử nghiệm và toan tính cho các mục tiêu

Danh sách tuyển Việt Nam sắp được HLV Kim Sang Sik công bố sẽ được tính toán vô cùng kỹ lưỡng với những thử nghiệm mới và cả những toan tính cho mục tiêu trước mắt.

Thử nghiệm

Phán quyết mới nhất của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) khi bác đơn kháng án của Malaysia đang làm thay đổi cục diện bảng F vòng loại Asian Cup.

Khả năng AFC sớm công bố quyết định huỷ bỏ kết quả các trận đấu mà Malaysia sử dụng những cầu thủ nhập tịch sai quy định, điều này đồng nghĩa tấm vé duy nhất dự Asian Cup 2027 thuộc về thầy trò HLV Kim Sang Sik

Malaysia gần như chắc chắn bị xử thua khi sử dụng các cầu thủ nhập tịch sai quy định

Chính vì thế cuộc đối đầu với Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3 có lẽ không còn mang ý nghĩa “sống còn” như trước. Trong bối cảnh ấy, kết quả chưa hẳn là ưu tiên số một với tuyển Việt Nam. Thay vào đó, đây là cơ hội cho HLV Kim Sang Sik thử nghiệm nhân sự và tìm kiếm thêm những phương án chiến thuật mới.

Danh sách được triệu tập lần này vì thế có thể mang nhiều dấu ấn thử nghiệm. Một số gương mặt trẻ hoặc những cầu thủ chưa có nhiều cơ hội ở tuyển Việt Nam khả năng được trao cơ hội ra sân nhằm giảm tải cho các trụ cột, cựu binh vốn đã phải cày ải liên tục tại CLB lẫn đội tuyển.

Toan tính

Dẫu vậy, nói đến thử nghiệm không có nghĩa HLV Kim Sang Sik sẽ buông lỏng mọi tính toán. Bởi phía trước tuyển Việt Nam vẫn còn những mục tiêu quan trọng, trong đó gần nhất là ASEAN Cup diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8.

Ở giải đấu này, tuyển Việt Nam bước vào với tư cách ĐKVĐ, đồng nghĩa áp lực bảo vệ ngai vàng là rất lớn. Và nếu nhìn vào quỹ thời gian chuẩn bị, có thể thấy HLV Kim Sang Sik không còn quá nhiều cơ hội để gắn kết lực lượng cũ - mới nhằm hướng đến ASEAN Cup.

Điều đó sẽ giúp cho HLV Kim Sang Sik có thể đưa ra những thử nghiệm và toan tính ở đợt tập trung tới đây

Bởi theo kế hoạch, sau đợt tập trung tháng 3, tuyển Việt Nam không hội quân trong FIFA Days tháng 6. Điều đó đồng nghĩa khoảng thời gian từ nay đến ASEAN Cup gần như chỉ gói gọn trong hai trận đấu sắp tới. Đây chính là lý do khiến HLV Kim Sang Sik phải tính toán kỹ lưỡng từng phương án về nhân sự.

Hai trận đấu tới trong tháng 3, gặp Bangladesh và Malaysia, vì thế không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ trước mắt, mà còn đóng vai trò như phép thử cho cả lối chơi lẫn cấu trúc đội hình. HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự phải tranh thủ đánh giá khả năng vận hành chiến thuật, sự gắn kết giữa các tuyến cũng như mức độ thích nghi của những nhân tố mới.

Nếu những thử nghiệm thành công, tuyển Việt Nam có thể bước vào ASEAN Cup với bộ khung rõ ràng hơn, cùng nhiều phương án chiến thuật linh hoạt. Đó cũng là cách để duy trì sức cạnh tranh ở khu vực trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang ngày càng khốc liệt.

Có nhiều lý do để danh sách triệu tập lần này của tuyển Việt Nam thực chất là sự kết hợp giữa hai yếu tố: thử nghiệm và toan tính cho chặng đường tới đây. Cũng vì thế, dù không còn quan trọng kết quả thắng – thua nhưng rõ ràng áp lực dành cho HLV Kim Sang Sik là không nhỏ khi phải hoàn thành nhiều mục tiêu ở cùng thời điểm.

Theo vietnamnet.vn