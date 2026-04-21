Thanh Thủy phát triển thể thao quần chúng

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được xã Thanh Thủy quan tâm triển khai, qua đó thu hút đông đảo người dân tham gia. Với việc đa dạng về nội dung, hình thức tập luyện, duy trì tổ chức nhiều hoạt động thi đấu, phong trào thể dục thể thao (TDTT) của xã diễn ra thường xuyên, góp phần nâng cao sức khoẻ, tình đoàn kết cho cán bộ, Nhân dân.

Các đội thi đấu môn bóng đá nam tại Đại hội TDTT xã năm 2026.

Để thúc đẩy phong trào TDTT, xã xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc thù địa phương; tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc luyện tập TDTT thường xuyên. Phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn phát triển mạnh, cơ sở vật chất thể thao được quan tâm đầu tư.

Hiện nay, xã có 5 sân vận động (1 sân vận động trung tâm và 4 sân vận động vệ tinh). Sân vận động xã là nơi luyện tập và tổ chức tập trung các giải thi đấu bóng đá, bóng chuyền, pikcleball, điền kinh... 25/25 nhà văn hóa các khu dân cư có sân tập TDTT được trang bị các dụng cụ thể thao ngoài trời. Các câu lạc bộ thể thao được duy trì hoạt động thường xuyên. Các môn thể thao có thế mạnh được quan tâm đầu tư phát triển để tổ chức và tham gia thi đấu.

Xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mỗi người dân tự lựa chọn một môn thể thao phù hợp để luyện tập hằng ngày. Vì vậy, số người dân, gia đình tham gia luyện tập TDTT thường xuyên ngày càng tăng, chiếm khoảng 38% dân số toàn xã.

Hoạt động TDTT có tầm quan trọng đặc biệt trong việc rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Phong trào TDTT quần chúng phát triển còn góp phần xây dựng lối sống tích cực, lành mạnh cho thế hệ trẻ. Để phong trào ngày càng có sức lan tỏa trong mọi tầng lớp Nhân dân, xã Thanh Thủy tổ chức các giải thi đấu, giao lưu thể thao.

Năm 2025, xã Thanh Thủy đã tổ chức 4 giải đấu bóng chuyền hơi nam, nữ mừng Đảng, mừng Xuân; giải bóng đá nhân dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4; giải bóng chuyền hơi nam, nữ chào mừng Quốc khánh 2/9 và thành công Đại hội Đảng các cấp; giao lưu các câu lạc bộ dân vũ, khiêu vũ thể thao chào mừng thành công Đại hội Hội LHPN xã. Các giải thể thao cấp xã không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, mà còn góp phần phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân thể thao tiêu biểu. Từ đó, nhiều đội thể thao của xã đã tham gia và đoạt giải cao tại các giải cấp tỉnh.

Tại Đại hội TDTT xã năm 2026 có trên 300 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, khu dân cư trên địa bàn tranh tài ở 5 môn thi đấu: bóng đá nam (7 người); bóng chuyền hơi nam, nữ; cầu lông; bóng bàn; pickleball. Các khu dân cư thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu thể thao giữa các câu lạc bộ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần Nhân dân, đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng tại địa phương.

Các vận động viên thi đấu môn bóng chuyền nam tại Đại hội TDTT xã năm 2026.

Thanh Thủy luôn quan tâm tạo điều kiện đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, sân bãi, phục vụ phong trào luyện tập TDTT thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, xã tích cực triển khai các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào văn hóa, TDTT. Lồng ghép hoạt động TDTT với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đồng chí Trần Thị Minh Ngọc - Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Thanh Thủy cho biết: “Phong trào TDTT của xã ngày càng khởi sắc, có sự chuyển biến cả số lượng và chất lượng. Người dân có nhu cầu tập luyện TDTT tăng cao. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở khu dân cư, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội; xây dựng nếp sống văn hoá, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa."

Để phong trào TDTT quần chúng tiếp tục phát triển, UBND xã Thanh Thủy đã xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đến năm 2030, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc người dân. Để đạt được các mục tiêu, thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm đầu tư cho thể thao cơ sở, nâng cao chất lượng các câu lạc bộ, tăng cường tổ chức các giải đấu quy mô liên xã, liên cụm; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của TDTT đối với sức khỏe, tinh thần nhằm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Thu Hà