World Cup 2026: Canada chi hàng trăm triệu USD cho công tác bảo vệ an ninh

Toàn bộ lực lượng cảnh sát Toronto đã được huy động tham gia bảo vệ sự kiện, với một kế hoạch quy mô lớn nhằm kiểm soát giao thông và ngăn chặn tội phạm.

Xe cảnh sát Canada. (Nguồn: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Chính phủ liên bang Canada đã phân bổ một khoản kinh phí lên đến 145 triệu đô la Canada (CAD - khoảng 104 triệu USD) để đảm bảo an ninh trong suốt kỳ World Cup 2026 sắp tới.

Canada là quốc gia đồng chủ nhà World Cup cùng Mỹ và Mexico, với 13 trận đấu dự kiến diễn ra tại Toronto và Vancouver trong tháng 6 và 7.

Bộ trưởng An toàn Công cộng Gary Anandasangaree cho biết việc chào đón một số lượng lớn khán giả World Cup sẽ đòi hỏi một nỗ lực phối hợp quy mô lớn và nguồn kinh phí mới sẽ được sử dụng để đảm bảo cho các cơ quan thực thi pháp luật có đủ nguồn lực cần thiết.

Theo ông Anandasangaree, nguồn kinh phí mới này cũng nhằm mục đích giảm bớt áp lực tài chính cho các thành phố và tỉnh đăng cai, và được đưa ra để đáp ứng “các nhu cầu hoạt động cụ thể” mà họ đã xác định.

Toronto dự kiến sẽ nhận được 45 triệu CAD và 100 triệu CAD còn lại dành cho British Columbia, tất cả sẽ để phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh trong suốt thời gian World Cup diễn ra.

Thị trưởng Olivia Chow cho biết, kế hoạch an ninh của Toronto không chỉ áp dụng cho sân vận động mà còn tại các địa điểm tập luyện và các sự kiện cộng đồng, chẳng hạn như lễ hội người hâm mộ FIFA.

Toàn bộ lực lượng cảnh sát Toronto đã được huy động tham gia bảo vệ sự kiện, với một kế hoạch quy mô lớn nhằm kiểm soát giao thông và ngăn chặn tội phạm.

Các lực lượng hỗ trợ khác bao gồm: nhân viên y tế, lính cứu hỏa và nhân viên xử lý khủng hoảng, các đối tác vận tải và các đội an toàn công cộng, cùng các trang thiết bị cần thiết, cũng đã sẵn sàng.

Công tác đảm bảo an ninh cho sự kiện tại Vancouver cũng đang được triển khai tích cực. Khoảng 800 sỹ quan cảnh sát dự kiến sẽ được điều động từ các khu vực pháp lý khác đến để giúp bảo vệ sự kiện.

Các nhà hàng, khách sạn và các khu dịch vụ, vui chơi giải trí cũng đã được thông báo tăng cường thêm đội ngũ an ninh, phục vụ. Lực lượng y tế, cứu hoả, nhân viên cứu hộ khẩn cấp,... đã được bố trí, phân bổ cụ thể ở sân thi đấu và những tụ điểm công cộng có thể đón tiếp số đông người hâm mộ.

Bộ trưởng An toàn Công cộng Canada cho biết, mặc dù khoản tiền lớn hơn được dành cho Vancouver, nhưng đó là một sự phân bổ công bằng và phản ánh nhu cầu thực tế.

Chi phí nhân sự tại Vancouver cao hơn nhiều do việc điều chuyển các sỹ quan cảnh sát và các lực lượng dự phòng từ nơi khác. Ngoài ra, do lượng người hâm mộ dự kiến đến Vancouver sẽ lớn hơn nhiều so với Toronto, nên chi phí để triển khai các biện pháp an ninh nhiều hơn là phù hợp.

World Cup 2026 là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất và phức tạp nhất mà Canada từng đăng cai. Trước đó, Ottawa đã phân bổ tới 320 triệu CAD cho việc tổ chức giải đấu.

Theo TTXVN