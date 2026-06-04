Thể thao
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Ươm mầm năng khiếu bóng đá

Hơn 10 năm nay, lớp năng khiếu bóng đá hè Phú Thọ tại sân cỏ tự nhiên thuộc Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều em nhỏ yêu thích môn thể thao vua. Hơn 80 học viên từ 6 - 16 tuổi tham gia, lớp học không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực mà còn trang bị những kỹ năng cơ bản về bóng đá như dẫn bóng, chuyền bóng, dứt điểm và phối hợp đồng đội.

Thông qua các buổi tập bài bản dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, nhiều em đã bộc lộ năng khiếu nổi bật, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai. Đây là môi trường tốt giúp ươm mầm tài năng bóng đá trẻ, góp phần phát triển phong trào thể thao học đường và bóng đá tỉnh Phú Thọ.

Ươm mầm năng khiếu bóng đá

Lớp năng khiếu bóng đá hè Phú Thọ thu hút hơn 80 học sinh từ 6-16 tuổi tham gia.

Ươm mầm năng khiếu bóng đá

Huấn luyện viên Quách Trung Thành hướng dẫn các học viên các bài tập kỹ thuật cơ bản.

Ươm mầm năng khiếu bóng đáNhững bài tập kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao giúp các em phát huy được tố chất, năng khiếu.

Ươm mầm năng khiếu bóng đá

Trong những ngày hè, hơn 5h sáng, những cậu bé yêu thích môn thể thao vua đã có mặt tại sân cỏ tự nhiên Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh để tập các bài dẫn bóng, chuyền bóng, sút bóng...

Ươm mầm năng khiếu bóng đá

Học viên năng khiếu bóng đá được tập luyện theo giáo án đảm bảo khoa học, linh hoạt, giúp nhiều tài năng nhí thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Ươm mầm năng khiếu bóng đá

Các bài tập thể lực giúp các cầu thủ nhí có sức bật tốt, bền bỉ, dẻo dai.

Ươm mầm năng khiếu bóng đá

Bài tập dành cho thủ môn.

Ươm mầm năng khiếu bóng đá

Các học viên được chia các lớp theo lứa tuổi.

Ươm mầm năng khiếu bóng đá

Những cầu thủ nhí hào hứng khi được chia đội thi đấu.

Ươm mầm năng khiếu bóng đá

Sau các bài tập kỹ thuật cá nhân, các học viên chia đội để thi đấu, thực hành các bài tập phối hợp đồng đội, chiến thuật.

Ươm mầm năng khiếu bóng đá

Lớp học chính là môi trường tốt giúp ươm mầm tài năng bóng đá trẻ.

Phương Thanh


Phương Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Lớp năng khiếu bóng đá tỉnh Phú Thọ Thể thao học đường Điểm đến hấp dẫn Huấn luyện viên Bóng chuyền Môi trường Phát triển Tương lai Sức khỏe
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