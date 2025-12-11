Ápphích phim “Chiến tranh giữa các vì sao” đạt kỷ lục về đấu giá

“Đối với hầu hết người Mỹ, đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy dải ngân hà xa xôi,” Charles Epting, giám đốc phụ trách văn hóa đại chúng và các mặt hàng lịch sử tại Heritage Auctions, cho biết.

Bức họa được dùng làm ápphích phim “Star Wars”. Nguồn: Japan Today

Bức họa mô tả “Chiến tranh giữa các vì sao” ra mắt gần 50 năm trước, và được tái hiện trên ápphích của bộ phim "Star Wars" kinh điển, đã được đấu giá ngày 10/12 với mức giá 3,875 triệu USD.

Bức họa acrylic vẽ bằng kỹ thuật phun sơn do họa sỹ kiêm nhà thiết kế ápphích phim Tom Jung thực hiện dã lần đầu tiên xuất hiện trên các quảng cáo báo chí vào ngày 13/5/1977, chưa đầy hai tuần trước khi bộ phim kinh điển “Star Wars” ra mắt.

Nó cũng xuất hiện trên các bảng quảng cáo, hạng mục quảng cáo trên tạp chí và chương trình chiếu phim.

Nhà sản xuất "Chiến tranh giữa các vì sao" Gary Kurtz đã giữ lại bức tranh gốc và treo nó trên tường văn phòng của mình trước khi truyền lại cho con gái.

Gia đình Kurtz sau đó đã đưa tác phẩm này ra bán đấu giá tại trụ sở chính của Heritage Auctions ở Dallas, với giá khởi điểm là 1 triệu USD.

Vụ bán đấu giá đã lập kỷ lục về món đồ lưu niệm có giá bán cao nhất từ ​​loạt phim này, và nói chung, đối với bất kỳ tác phẩm nghệ thuật ápphích phim nào, Epting cho biết.

Người mua, người đã thắng đấu giá thông qua trang web, đã chọn giữ kín danh tính của mình.

Trước đó, giá cao nhất cho một món đồ lưu niệm của loạt phim này là thanh kiếm ánh sáng của Darth Vader, được bán đấu giá với giá 3,6 triệu USD.

“Star Wars” là một trong những loạt phim điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại kể từ khi ra mắt năm 1977, với sự tham gia của Mark Hamill trong vai Luke Skywalker.

Phần phim gốc đã được tiếp nối bởi các phần tiếp theo và phần tiền truyện, và tạo ra các cuốn sách, phim và các loạt phim khác. Người hâm mộ của loạt phim này trải rộng khắp thế giới.

Một góc của bức tranh cho thấy Skywalker đang giơ thanh kiếm ánh sáng phía sau Công chúa Leia. Darth Vader hiện diện phía trên họ ở phía sau.

Ở góc kia, một nhóm phi cơ chiến đấu X-wing đang tấn công. Han Solo và Skywalker được miêu tả đang nhận huy chương.

Ở góc dưới bên phải là R2-D2 và C-3PO, được thêm vào phút cuối, Epting cho biết. Hai người máy này không xuất hiện trong các bản sao ban đầu của bức tranh và chỉ xuất hiện sau đó khi ápphích phim và bảng quảng cáo được sản xuất.

Ngày chính xác của bảng quảng cáo này chưa được xác định rõ, nhưng là khoảng tháng 6 hoặc tháng 7/ 1977, Epting nói.

“Bạn có thể thấy sự phát triển của tác phẩm này và cách họ tìm ra những gì quan trọng cần đưa vào, chúng ta sẽ thể hiện điều gì, điều gì sẽ thu hút mọi người,” Epting nói.

Bức tranh không chỉ là vật kỷ niệm phim ảnh mà còn là một hiện vật văn hóa và là một phần của lịch sử nước Mỹ, Epting cho biết.

Mối liên hệ cảm xúc mà mọi người hình thành với các tập phim “Chiến tranh giữa các vì sao” cũng giúp giải thích giá bán của bức tranh, ông nói.

“Bất cứ ai đã xem những bộ phim này hoặc các tài liệu tiếp thị xung quanh nó - thì khi nhìn thấy tác phẩm này, trái tim họ sẽ đập nhanh hơn,” Epting nói.

Nguồn Vietnam+