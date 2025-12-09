Quả cầu vàng 2026 công bố đề cử, bộ phim nào chiếm ưu thế trên đường đua?

Một trong những giải thưởng điện ảnh - truyền hình lâu đời nhất nước Mỹ, Quả cầu vàng, vừa “chốt sổ” danh sách tham gia đường đua ở 28 hạng mục khác nhau.

Ảnh: HBO, NETFLIX, Everett Collection, Getty Images

Lễ trao giải Quả cầu vàng sẽ vinh danh những tác phẩm xuất sắc nhất năm trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và, lần đầu tiên có cả hạng mục cho podcast. Bên cạnh hệ thống giải thưởng quen thuộc dành cho Phim điện ảnh và Truyền hình xuất sắc nhất, cũng như các hạng mục tranh giải về diễn xuất, đạo diễn và kịch bản phim, Quả cầu vàng còn vinh danh màn trình diễn hài độc thoại xuất sắc nhất trên truyền hình cũng thành tựu điện ảnh và phòng vé.

Giải thưởng Quả cầu vàng vừa công bố đề cử ở các hạng mục. Ảnh: Getty Images

Bên cạnh các giải thưởng cạnh tranh và sẽ có kết quả vào đầu tháng 1 năm 2026, Quả cầu vàng trước đó đã sớm công bố nữ diễn viên kỳ cựu Helen Mirren sẽ nhận Giải thưởng Cecil B. DeMille và ngôi sao phim Sex and the City - Sarah Jessica Parker sẽ nhận Giải thưởng Carol Burnett. Đây là hai giải thưởng danh dự, tri ân thành tựu đóng góp của các nghệ sĩ cho điện ảnh và truyền hình.

Đúng như dự đoán trước đó, One Battle After Another tiếp tục chuỗi thống trị đề cử ở các giải thưởng. 9 đề cử ở các hạng mục dành cho thể loại phim Hài hoặc Nhạc kịch bao gồm: Đạo diễn xuất sắc nhất cho Paul Thomas Anderson, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Leonardo DiCaprio, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Chase Infiniti và các đề cử ở hạng mục diễn viên phụ cho Benicio Del Toro, Sean Penn và Teyana Taylor. Phim cũng nhận được đề cử cho kịch bản của Anderson và nhạc phim của Jonny Greenwood. Con số 9 đề cử giúp One Battle After Another dẫn đầu ở vòng đề cử ở Quả cầu vàng 2026, tuy nhiên kỷ lục như từng được dự đoán đã không xảy ra. Phim Sentimental Value bám sát với 8 đề cử, theo sau là Sinners với 7 đề cử.

Phim One Battle After Another đang tăng tốc trên đường đua giải thưởng. Ảnh: Warner Bros

Ở hạng mục truyền hình, The White Lotus của HBO nhận được 6 đề cử, bao gồm Phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất và đề cử diễn xuất cho Carrie Coon, Parker Posey, Aimee Lou Wood, Walton Goggins và Jason Isaacs. Phim truyền hình ngắn tập Adolescence của Netflix nhận được 5 đề cử, còn Only Murders in the Building và Severance mỗi phim nhận được 4 đề cử.

Adolescence được dự đoán sẽ tiếp tục giành nhiều chiến thắng ở hạng mục dành cho Phim truyền hình ngắn tập. Ảnh: Netflix

Avatar: Fire and Ash chưa chính thức khởi chiếu nhưng đã nhận đề cử Quả cầu vàng. Ảnh: 20th Century Studios

Hạng mục mới được mở ra vài năm trở lại đây để tôn vinh những bộ phim đạt được thành tích phòng vé tốt sẽ ghi nhận cuộc đua sôi động giữaAvatar: Fire and Ash, Zootopia 2, Wicked: For Good. Ngoài ra còn có F1, KPop Demon Hunters, Mission: Impossible - The Final Reckoning, Weapons và Sinners. Bộ phim đang làm mưa làm gió ở rạp chiếu trên toàn cầu Zootopia 2 cũng nổi lên như ứng cử viên sáng giá hàng đầu ở hạng mục dành cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Bất ngờ lớn đã xảy ra khi Wicked: For Good không nhận được đề cử Phim hay nhất thể loại phim Hài/Nhạc kịch. Ban giám khảo Quả cầu vàng tỏ ra ưu ái hơn đến những phim "hài đen" với sự châm biếm sâu sắc hơn là nhạc kịch thuần túy. Bù lại hai ngôi sao của Wicked: For Good - Ariana Grande và Cynthia Erivo đều nhận được đề cử diễn xuất.

Sự yêu thích nồng nhiệt của Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood - những người cầm cân nảy mực cho giải Quả cầu vàng - dành cho Frankenstein cũng là một bất ngờ, khi mà phim vấp phải nhiều tranh cãi. Bom tấn đến từ Netflix đạt được loạt đề cử quan trọng như: Phim chính kịch hay nhất, Nam diễn viên chính phim chính kịch xuất sắc nhất (Oscar Isaac), Nam diễn viên phụ phim chính kịch xuất sắc nhất (Jacob Elordi) và Đạo diễn xuất sắc nhất (Guillermo Del Toro).

Một số sự vắng mặt đáng tiếc có thể kể tới: Jennifer Lopez với Kiss of the Spider Woman, Sydney Sweeney với màn lột xác thành nữ võ sĩ trong Christy hay sự trở lại của Daniel Day-Lewis với phim Anemone.

Trong khi đó, đại diện đến từ Hàn Quốc - phim No Other Choice - vừa có cơ hội tranh giải Phim không nói tiếng Anh hay nhất, vừa mang đến cho tài tử Lee Byung Hun đề cử ở hạng mục Dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại phim Hài/Nhạc kịch)

Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11/1/2026. Trước khi rơi vào khủng hoảng và giảm sút uy tín, đây là giải thưởng lâu đời với hơn 80 năm lịch sử, có sức ảnh hưởng lớn, mang tính dự báo cao cho Oscar.

Nguồn vtv.vn