Điện ảnh Việt 2025: Đột phá không chỉ với doanh thu gần 3000 tỷ

Khuynh đảo phòng vé với Mưa đỏ, Tử chiến trên không..., thị trường phim Việt năm 2025 gặt hái một “mùa vui” với con số doanh thu chưa từng có - gần 3000 tỷ đồng.

Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của đạo diễn Victor Vũ

Phim Việt thống trị thị trường nội địa

Nhìn lại năm 2025, thị trường điện ảnh Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt bậc, với nhiều kỷ lục mới. Dấu ấn là 10 bộ phim trăm tỷ, nhiều trăm tỷ xuất hiện và tạo nên những cơn sốt phòng vé hiếm có trong lịch sử thị trường phim Việt.

“Mưa đỏ” dẫn đầu doanh thu năm với 714 tỷ đồng

Điểm tên top 10 phim Việt đạt doanh thu cao trong năm 2025 lần lượt là: Mưa đỏ (714 tỷ đồng), Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng), Tử chiến trên không (252 tỷ đồng), Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (249 tỷ đồng), Nhà gia tiên (242 tỷ đồng), Lật mặt 8: Vòng tay nắng (232 tỷ đồng), Nụ hôn bạc tỷ (212 tỷ đồng), Truy tìm Long Diên Hương (195 tỷ đồng, phim đang chiếu), Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (172 tỷ đồng), Mang mẹ đi bỏ (171 tỷ đồng).

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam nhận định, tốc độ phát triển cũng như doanh thu của nhiều bộ phim Việt chất lượng, ăn khách cho thấy Việt Nam đang là một trong những thị trường điện ảnh phát triển nhanh nhất thế giới.

“Tử chiến trên không” có doanh thu 252 tỷ đồng

Chỉ riêng top 10 bộ phim nói trên đã mang đến doanh thu 2.771 tỷ đồng cho điện ảnh Việt Nam từ đầu năm đến nay. Thị trường điện ảnh nội địa có thể nói đã có được một “mùa vui” và sôi động chưa từng có.

Đặc biệt, phim Việt Nam đang dần lấy lại vị thế tại sân nhà. Tại thị trường nội địa, thị phần phim Việt Nam và phim nước ngoài đã có sự thay đổi về cục diện. Tại hội thảo Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới tại LHP Việt Nam lần thứ XXIV, nhận định trên đã được đưa ra. Thống kê cho thấy, trong năm 2024, mức độ tăng trưởng của phim Việt Nam chỉ có 42% so với 58% của phim ngoại. Nhưng đến năm 2025, phim Việt chiếm tỷ trọng 62%.

“Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” với doanh thu 172 tỷ

Nếu trước đây, phim ngoại luôn đánh bại phim Việt Nam ngay chính thị trường Việt thì những năm gần đây, “cuộc chiến” này đã thay đổi cán cân năm, đặc biệt trong năm 2025. Đây là một tín hiệu khởi sắc, giúp thị trường phim Việt Nam giành được chỗ đứng trong lòng khán giả, tạo động lực cho các nhà làm phim sáng tạo và cạnh tranh sòng phẳng.

Một dấu ấn cũng chưa từng có của phim Việt là sự bứt phá của dòng phim lịch sử chiến tranh cách mạng. Bộ ba “bom tấn” của 2025 là Mưa đỏ, Tử chiến trên không và Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là những bộ phim lịch sử, chiến tranh cách mạng đã liên tục khuynh đảo phòng vé Việt Nam, với những kỷ lục dẫn đầu mà trước đây, các kỷ lục này thường thuộc về các phim thương mại, với những tên tuổi đạo diễn như Trấn Thành, Lý Hải...

“Bộ tứ báo thủ” của đạo diễn Trấn Thành xếp thứ 2 về doanh thu của năm 2025

Riêng Mưa đỏ, theo các nhà chuyên môn, dàn kỷ lục mà bộ phim này thiết lập đã thay đổi cục diện thị trường phim Việt. Không chỉ được khán giả trong nước săn đón, Mưa đỏ còn trở thành hiện tượng trong những chuyến “xuất ngoại” gần đây, được khán giả tại Paris- Kinh đô Ánh sáng hay người dân của đất nước Lào chào đón nồng nhiệt, trong các Tuần lễ văn hóa, điện ảnh Việt Nam trên đất bạn.

Khán giả Việt cứ phim Việt là đi xem

Những con số thống kê không chỉ cho thấy tốc độ đột phá của thị trường điện ảnh mà hơn thế, còn là minh chứng về sự mới mẻ trong cách tiếp cận và hình thành thói quen tới rạp của khán giả Việt.

Tại LHP Việt Nam XXIV, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chia sẻ, việc thay đổi thói quen của khán giả theo hướng hễ phim Việt ra mắt là phải đi xem là việc không dễ dàng. Khán giả thấy quen thuộc từ những điều đơn giản như trang phục, lời ăn tiếng nói, bố trí cảnh quay... đến cả các sự gần gũi trong từng câu chuyện kể. Điều đó tạo sức hút cho các bộ phim Việt.

Phim “Nụ hôn bạc tỷ”

Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) Đặng Trần Cường nhận định, hai năm trở lại đây là giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam. Chúng ta chứng kiến nhiều kỷ lục phòng vé được thiết lập; nhiều bộ phim Việt đạt doanh thu ấn tượng, đưa khán giả trở lại rạp với niềm hứng khởi và sự tự hào.

"Tỷ lệ phim Việt đạt gần 70% số suất chiếu tại rạp, cho thấy sức sống bền bỉ và sự trưởng thành mạnh mẽ của nền điện ảnh nước nhà. Những thành công đó không đến một cách ngẫu nhiên, mà là kết tinh của rất nhiều yếu tố...", theo ông Cường.

Phim “Nhà gia tiên”

Cục trưởng Cục Điện ảnh cũng cho rằng, sự bùng nổ của điện ảnh có nhiều yếu tố đến từ sự nỗ lực, bền bỉ và sáng tạo của đội ngũ làm phim: từ nhà đầu tư, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, diễn viên đến các kỹ thuật viên. Mỗi bộ phim được hoàn thành là một hành trình dài gian nan, vất vả, chấp nhận mạo hiểm và rủi ro về tài chính. Chính những nỗ lực ấy đã tạo nên bức tranh tươi sáng của điện ảnh Việt Nam, mở ra nhiều kỳ vọng cho những năm tới.

TS Ngô Phương Lan, tại Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris đang diễn ra, cũng chia sẻ với khán giả quốc tế về những bước phát triển mạnh mẽ của điện ảnh nước nhà: Điện ảnh Việt Nam đang có sự phát triển vượt bậc: năm 2023 thị trường đã phục hồi bằng thời kỳ trước Covid; năm 2024 và 2025 có sự tăng trưởng mạnh mẽ - thị phần phim Việt năm 2024 đạt gần 50% so với 30% thời trước Covid; năm 2025 dự kiến thị phần phim Việt lên 65- 70%. Nhiều bộ phim độc lập, phim nghệ thuật đạt được thành công tại các LHP quốc tế. Một thế hệ làm phim mới đang hào hứng, đầy bản lĩnh trên con đường sáng tạo.

Phim “Truy tìm Long diên hương”

Bên cạnh đó, các chuyên gia lưu ý, doanh thu cho thấy sự khởi sắc của điện ảnh nhưng đó chưa phải tất cả. Một nền công nghiệp điện ảnh lớn mạnh cần nhiều hơn thế. Việc các nhà làm phim giành lại được thị phần nội địa là điều đáng mừng, tuy nhiên, muốn chinh phục thị trường ngoại lại là một thách thức khác, đòi hỏi nhà làm phim cần nỗ lực, sáng tạo và tỉnh táo.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ, doanh thu của mỗi bộ phim phụ thuộc vào nhiều yếu tố, là thời điểm, sự may mắn, hiệu ứng truyền thông..., tuy nhiên hàng đầu vẫn luôn là chất lượng nghệ thuật. “Mưa đỏ” trở thành bộ phim có doanh thu cao của năm 2025 bởi đó thực sự là một tác phẩm điện ảnh đã chạm đến trái tim, cảm xúc của người xem, một cách chân thành nhất.

Phim “Mang mẹ đi bỏ”

Đạo diễn Victor Vũ từ kinh nghiệm với những bộ phim Người vợ cuối cùng, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu..., lưu ý, một trong những yếu tố thành công và đi xa của điện ảnh Việt là cần bám vào bản sắc.

"Đối với người làm sáng tạo, giữ bản sắc Việt là then chốt. Mọi thứ có thể thay đổi nhưng những gì thuộc về chất riêng của dân tộc, những giá trị văn hóa truyền thống sẽ luôn bền vững theo thời gian", đạo diễn Victor Vũ khẳng định.

Nguồn vtv.vn