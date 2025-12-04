Ca khúc SEA Games 33 truyền thông điệp về niềm tin

“1%” - ca khúc của SEA Games lần thứ 33 được khán giả khen thông điệp cổ vũ ý chí, quyết tâm chiến thắng bản thân.

MV “1%”. Video: YouTube SEAGames 2025

Golf F.Hero (Nattawut Srimhok) - rapper nổi tiếng của Thái Lan - người sáng tác bài hát - cho biết: “Dù bạn chỉ còn 1% năng lượng, nhưng nếu trái tim vẫn còn chiến đấu, thì 1% ấy cũng có thể trở thành 100%”. Với anh, thể thao và âm nhạc đều mang sức mạnh của sự kết nối, là ngôn ngữ chung có thể chạm đến mọi trái tim. Rapper hy vọng 1% không chỉ là ca khúc chính thức của SEA Games mà còn trở thành nguồn động lực, truyền tải ý nghĩa của sự hy vọng, thôi thúc ý chí và tinh thần các vận động viên cũng như những ai muốn vượt qua giới hạn của chính mình.

Bài hát có đoạn: "Dù đã trải qua bao ngày đêm để tìm đường cho cuộc đời.Giờ đây chỉ cần 1% cũng có thể biến thành sức mạnh vượt qua mọi thử thách. Tôi bay giữa bầu trời, với hy vọng không bao giờ tắt. Từng gục ngã, nhưng giờ tôi vươn lên. Lần này tôi sẽ bay cao hơn. Tôi sẽ tỏa sáng". Trên YouTube, khán giả nhiều nước khen bài hát dễ nghe, ca từ sâu sắc.

Violette Wautier (trái) và rapper Twopee. Ảnh: SEAGames 2025

Violette Wautier, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng mang dòng máu Thái Lan và Bỉ, thể hiện ca khúc. Cô có chất giọng độc đáo, theo đuổi nhiều dòng nhạc từ pop, soul đến R&B. Twopee - nghệ sĩ Thái Lan nổi tiếng trong cộng đồng rap quốc tế - kết hợp cùng Violette Wautier.

SEA Games (Đại hội Thể thao Đông Nam Á) được tổ chức hai năm một lần. Sự kiện lần thứ 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20/12 tại Thái Lan với 574 nội dung ở 50 môn thi đấu. Thái Lan ưu tiên các môn thể thao Olympic và hạn chế môn tự chọn, nhằm hướng SEA Games trở thành sân chơi nâng cao chất lượng, tiệm cận chuẩn quốc tế. Ban tổ chức đã thông báo thay đổi địa điểm thi đấu của 11 môn, bao gồm bóng đá nam, do lũ lụt nghiêm trọng tại miền Nam khiến hơn 170 người thiệt mạng.

Đoàn Thể thao Việt Nam có 1.165 thành viên tham gia, gồm các vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ kỹ thuật, nhân viên y tế, hậu cần.

Nguồn vnexpress.net