Ca khúc SEA Games 33 truyền thông điệp về niềm tin

{title}
{publish}
{head}
“1%” - ca khúc của SEA Games lần thứ 33 được khán giả khen thông điệp cổ vũ ý chí, quyết tâm chiến thắng bản thân.
MV “1%”. Video: YouTube SEAGames 2025
Golf F.Hero (Nattawut Srimhok) - rapper nổi tiếng của Thái Lan - người sáng tác bài hát - cho biết: “Dù bạn chỉ còn 1% năng lượng, nhưng nếu trái tim vẫn còn chiến đấu, thì 1% ấy cũng có thể trở thành 100%”. Với anh, thể thao và âm nhạc đều mang sức mạnh của sự kết nối, là ngôn ngữ chung có thể chạm đến mọi trái tim. Rapper hy vọng 1% không chỉ là ca khúc chính thức của SEA Games mà còn trở thành nguồn động lực, truyền tải ý nghĩa của sự hy vọng, thôi thúc ý chí và tinh thần các vận động viên cũng như những ai muốn vượt qua giới hạn của chính mình.
Bài hát có đoạn: "Dù đã trải qua bao ngày đêm để tìm đường cho cuộc đời.Giờ đây chỉ cần 1% cũng có thể biến thành sức mạnh vượt qua mọi thử thách. Tôi bay giữa bầu trời, với hy vọng không bao giờ tắt. Từng gục ngã, nhưng giờ tôi vươn lên. Lần này tôi sẽ bay cao hơn. Tôi sẽ tỏa sáng". Trên YouTube, khán giả nhiều nước khen bài hát dễ nghe, ca từ sâu sắc.
Violette Wautier (trái) và rapper Twopee. Ảnh: SEAGames 2025
Violette Wautier, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng mang dòng máu Thái Lan và Bỉ, thể hiện ca khúc. Cô có chất giọng độc đáo, theo đuổi nhiều dòng nhạc từ pop, soul đến R&B. Twopee - nghệ sĩ Thái Lan nổi tiếng trong cộng đồng rap quốc tế - kết hợp cùng Violette Wautier.
SEA Games (Đại hội Thể thao Đông Nam Á) được tổ chức hai năm một lần. Sự kiện lần thứ 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20/12 tại Thái Lan với 574 nội dung ở 50 môn thi đấu. Thái Lan ưu tiên các môn thể thao Olympic và hạn chế môn tự chọn, nhằm hướng SEA Games trở thành sân chơi nâng cao chất lượng, tiệm cận chuẩn quốc tế. Ban tổ chức đã thông báo thay đổi địa điểm thi đấu của 11 môn, bao gồm bóng đá nam, do lũ lụt nghiêm trọng tại miền Nam khiến hơn 170 người thiệt mạng.
Đoàn Thể thao Việt Nam có 1.165 thành viên tham gia, gồm các vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ kỹ thuật, nhân viên y tế, hậu cần.
Nguồn vnexpress.net
baophutho.vn Ngày 2/12, tại Rạp chiếu phim Hòa Phong, phường Nông Trang, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội Viettel Phú Thọ tổ chức chương trình...
MV "Never Before" của Suboi tái hiện những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, truyền tải tinh thần, năng lượng và khát vọng của thế hệ trẻ.
Hàn Quốc tiếp tục là “thỏi nam châm” thu hút khách du lịch từ khắp các châu lục. Theo đó, các mục tiêu phát triển “công nghiệp không khói” của nước này đều chắc chắn thành hiện thực.
Bộ phim Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội đang ấp ủ kế hoạch chinh phục khán giả tại các thị trường châu Á.
Không chỉ là chủ nhân của 17 tượng vàng Grammy danh giá, ca sĩ Alicia Keys còn là biểu tượng của âm nhạc truyền cảm hứng với những bản hit bất hủ như "Fallin", "If I Ain’t Got...
Giáng sinh đang đến gần và “Home Alone” (Tên tiếng Việt: Ở nhà một mình) lại trở thành bộ phim được khán giả khắp thế giới tìm xem. Hơn ba thập kỷ trôi qua, hình ảnh cậu bé...
Không khí Giáng sinh đang tràn ngập bầu không khí Paris, những khu chợ Giáng sinh ở Paris là nơi tôn vinh mọi thứ liên quan đến Noel, nơi người dân và du khách có thể dành hàng...