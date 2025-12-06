Giới trẻ kết nối bản sắc Việt qua nghệ thuật đường phố

Saigon Urban Street Fest - Lễ hội nghệ thuật đường phố thường niên diễn ra trong 3 ngày 5,6,7/12 trước Bưu điện Trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Đây là năm thứ 3 sự kiện được tổ chức, với điểm hẹn đã trở nên quen thuộc vào tuần đầu tiên của tháng 12 - tháng Lễ hội với dày đặc các chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đa sắc màu tại TP Hồ Chí Minh.

Chủ đề “Be Vietnam” như một lời tri ân dành cho chất Việt giữa dòng chảy giao thoa văn hoá. “Be Vietnam” là khoảnh khắc bản sắc được tái hiện qua lăng kính mới: đa sắc, đa tầng và đầy sức sống. Ở đó, di sản hòa nhịp cùng hơi thở hiện đại, khắc họa hình ảnh một Việt Nam trẻ trung, năng động và sáng tạo, với thông điệp: văn hóa truyền thống không chỉ được lưu giữ mà còn được làm mới trong tinh thần đường phố của thế hệ hôm nay.

Lấy cảm hứng từ nguồn năng lượng không ngừng chuyển động của Sài Gòn, Saigon Urban Street Fest (SUSF) 2025 chọn “điện năng” làm biểu tượng, một hình ảnh ẩn dụ cho tốc độ, sự bứt phá và tinh thần không ngừng chuyển mình của người trẻ đô thị.

Bốn gam màu chủ đạo là hồng tím, vàng, trắng và đen, được hòa trộn cùng những chất liệu đường phố Việt Nam quen thuộc như giấy dán trên cột điện, hoa văn gạch bông hay những mảng vỉa hè xưa. Tất cả kết nối với nhau một cách tự nhiên, tạo nên một tổng thể thị giác vừa đậm chất đô thị, vừa căng tràn sức sống hiện đại.

Đại diện Ban tổ chức và các giám khảo của Breaking Championship 2025 trong buổi gặp gỡ báo chí và khán giả

Điểm nhấn mới mẻ của sự kiện năm nay là Breaking Championship 2025, hứa hẹn mang đến một sân chơi bùng nổ và đầy cá tính dành cho cộng đồng trẻ yêu nghệ thuật đường phố. Cuộc thi không chỉ để tìm kiếm tài năng, mà còn nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa, tinh thần đối kháng lành mạnh và đặc biệt là niềm đam mê mãnh liệt dành cho nghệ thuật đường phố, khuyến khích mỗi cá nhân bứt phá giới hạn bản thân và kết nối với cộng đồng thông qua đam mê chung.

Breaking Championship 2025 quy tụ dàn giám khảo uy tín, giàu kinh nghiệm và có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực street dance và vũ đạo. Bao gồm: Alexander Tú - Nhà sáng tạo, nghệ sĩ tiên phong trong hành trình phát triển giáo dục vũ đạo tại Việt Nam. Kiện tướng Dancesport, Trọng tài quốc tế Khánh Thi, biên đạo - vũ công MC Buck và Giám khảo Choco Liu đến từ Đài Loan (Trung Quốc).

Choco Liu là trọng tài quốc tế hạng A, giáo viên, huấn luyện viên Breaking cấp quốc gia, đồng thời giữ vai trò giám khảo và trọng tài tại nhiều giải đấu lớn tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Anh nhận xét: “Cộng đồng street dance ở Việt Nam đang phát triển rất nhanh, các dancer đầy khát khao, nhiệt huyết và rất tự tin thể hiện bản sắc riêng. Có một năng lượng rất “thô mộc” nhưng mạnh mẽ trong cộng đồng - không chỉ là nhảy, mà còn là cách vũ công đại diện cho thành phố, cho câu chuyện của chính mình".

Breaking Championship 2025 hứa hẹn sẽ mang đến những màn thi đấu bùng nổ

Giám khảo Khánh Thi cho biết sẽ đánh giá cao và dành sự ưu ái nhất định cho những tiết mục trình diễn, thi đấu bên cạnh yếu tố kỹ thuật còn thể hiện rõ nét tính bản sắc, tính văn hóa dân tộc. Cô cho rằng, nếu như trước đây, có quan niệm cho rằng street dance đa phần sử dụng nhạc nước ngoài mới phù hợp thì hiện nay, các bạn trẻ đã mang đến những luồng gió mới đậm chất dân tộc, truyền thống một cách đầy sáng tạo từ trang phục, ý tưởng, động tác mà vẫn toát lên tinh thần hiện đại, cá tính đặc trưng. “Độc, lạ, đẹp” là điều mà nữ giám khảo mong muốn sẽ tìm thấy ở phần thi đấu của các thí sinh. Giám khảo Choco Liu thì lưu ý thêm rằng, để làm nên một tiết mục tốt, thí sinh không chỉ nhảy theo nhạc mà phải thực sự cảm được nhạc, hòa mình vào nhạc.

Saigon Urban Street Fest được tổ chức trước Bưu điện Trung tâm - một trong những công trình kiến trúc lâu đời và có tính biểu tượng của TP Hồ Chí Minh. Tại khu vực sự kiện, các bạn trẻ sẽ được khám phá không gian nghệ thuật đường phố với nhiều hoạt động hấp dẫn như các workshop nghệ thuật làm đồ trang sức, gặp gỡ hai ca sĩ Orange và Dương Domic. Một điểm nhấn trong sự kiện là bức graffiti khổ lớn chủ đề Be Vietnam do nghệ sĩ Nguyễn Công Danh (DANZ ONE), Quán quân Graffiti Championship 2024, trực tiếp thực hiện. Sau sự kiện, tác phẩm sẽ được đưa vào đấu giá và toàn bộ số tiền thu được sẽ đóng góp cho Dự án Draw Your Dream - Vẽ giấc mơ em, lan tỏa tinh thần cộng đồng vì trẻ em trên khắp cả nước.

Nguồn vtv.vn