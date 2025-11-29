“Họa mi nước Mỹ” Alicia Keys sẽ đến Việt Nam trình diễn tại VinFuture 2025

Không chỉ là chủ nhân của 17 tượng vàng Grammy danh giá, ca sĩ Alicia Keys còn là biểu tượng của âm nhạc truyền cảm hứng với những bản hit bất hủ như “Fallin”, “If I Ain’t Got You” hay “Girl on Fire”.

Nữ ca sĩ Alicia Keys. Ảnh: VinFuture

Theo Quỹ VinFuture, “Nữ thần R&B” Alicia Keys sẽ là nghệ sĩ quốc tế tâm điểm tại Lễ trao giải VinFuture 2025 - sự kiện vinh danh khoa học tầm cỡ toàn cầu này sẽ diễn ra vào tối 5/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Sự xuất hiện của cô hứa hẹn tạo nên một sự giao thoa kỳ diệu giữa nghệ thuật đỉnh cao và khoa học phụng sự nhân sinh.

Giọng hát của Alicia Keys qua những ca khúc truyền cảm hứng là lời tri ân gửi đến các nhà khoa học, nhà đổi mới và những người đang cống hiến không ngừng nghỉ để thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại.

Sự nghiệp nữ ca sĩ được ghi dấu bởi bản lĩnh và tinh thần luôn làm mới chính mình, phản ánh rõ nét tinh thần mà chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng” muốn gửi gắm: Tôn vinh sự kiên cường của nhân loại và sức mạnh vượt qua khó khăn trở ngại, cũng như những thành tựu khoa học góp phần nâng tầm cuộc sống và mở ra những tiến bộ mới.

Âm nhạc của Alicia Keys lan tỏa niềm tin rằng, mỗi người đều mang trong mình sức mạnh nội tại để vượt lên và tỏa sáng.

Sự xuất hiện của cô tại Lễ trao giải VinFuture sẽ là lời tri ân sâu sắc gửi tới những phát minh, thành tựu khoa học đột phá đang góp phần kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho hàng tỷ người trên toàn thế giới, đồng thời mang đến những màn trình diễn thăng hoa, truyền viễn cảnh tươi sáng về một thế giới bền vững - nơi con người hòa hợp với thiên nhiên và mọi người đều bình đẳng.

Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra từ ngày 2/12 đến 6/12 tại Hà Nội Với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, chuỗi sự kiện quốc tế thường niên năm nay tiếp tục khẳng định sứ mệnh của VinFuture trong việc kết nối tri thức, khơi dậy khát vọng phụng sự và nâng tầm vị thế của Việt Nam như một trung tâm khuyến khích khoa học, đổi mới sáng tạo của thế giới. Tuần lễ bao gồm 7 hoạt động chính: diễn thuyết truyền cảm hứng, tọa đàm Khoa học vì Cuộc sống; chuỗi đối thoại khám phá tương lai VinFuture; triển lãm Điểm chạm Khoa học - The Touch of Science, lễ trao giải VinFuture; giao lưu cùng chủ nhân giải thưởng VinFuture 2025; VinUni - Diễn đàn Lãnh đạo: Hội nghị Đổi mới Giáo dục Đại học. Trong đó, tâm điểm là Lễ trao giải VinFuture 2025, diễn ra tối 5/12 tại nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Đây là sự kiện vinh danh những công trình khoa học xuất sắc có tác động tích cực và bền vững tới hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người trên toàn cầu. Năm nay, giải thưởng sẽ được trao cho các công trình mang lại giá trị “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng” cho nhân loại, đúng như chủ đề đã đặt ra, khẳng định sứ mệnh của VinFuture trong việc tôn vinh trí tuệ, lan tỏa nhân văn và phụng sự cuộc sống.

