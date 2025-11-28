Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1, năm 2025

Chiều 28/11, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1, năm 2025.

Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đợt 1, năm 2025.

Đợt đánh giá, phân hạng này có 71 sản phẩm tham gia từ 29 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong đó có các sản phẩm, nhóm sản phẩm: thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ và du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, điểm du lịch. Qua đánh giá, các sản phẩm đều mang tính đặc trưng, tiêu biểu, đại diện cho văn hóa, thế mạnh của mỗi địa phương; có công bố tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm theo quy định; hình thức, mẫu mã đẹp.

Thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đánh giá sản phẩm.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh chấm điểm theo Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng, dự kiến có 64 sản phẩm đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận mới và công nhận lại trong đợt 1, năm 2025.

Việc các sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP góp phần phát triển kinh tế nông thôn, tạo thu nhập ổn định và bền vững cho người dân nông thôn.

