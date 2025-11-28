Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1, năm 2025

Chiều 28/11, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1, năm 2025.

Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1, năm 2025

Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đợt 1, năm 2025.

Đợt đánh giá, phân hạng này có 71 sản phẩm tham gia từ 29 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong đó có các sản phẩm, nhóm sản phẩm: thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ và du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, điểm du lịch. Qua đánh giá, các sản phẩm đều mang tính đặc trưng, tiêu biểu, đại diện cho văn hóa, thế mạnh của mỗi địa phương; có công bố tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm theo quy định; hình thức, mẫu mã đẹp.

Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1, năm 2025

Thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đánh giá sản phẩm.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh chấm điểm theo Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng, dự kiến có 64 sản phẩm đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận mới và công nhận lại trong đợt 1, năm 2025.

Việc các sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP góp phần phát triển kinh tế nông thôn, tạo thu nhập ổn định và bền vững cho người dân nông thôn.

Hoàng Hương


Hoàng Hương

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng phân hạng sản phẩm OCOP Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng đánh giá Mỗi xã một sản phẩm năm 2025 Chương trình phát triển kinh tế nông thôn Du lịch sinh thái Du lịch cộng đồng Lãnh đạo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao

Ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao
2025-11-29 15:31:00

baophutho.vn Nhất quán với quan điểm không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế, tỉnh Phú Thọ luôn kiên định ưu tiên thu hút các dự án có hàm...

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công
2025-11-29 06:24:00

baophutho.vn Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các địa phương, chủ...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long