Sau khi thắng giải Bông Sen Vàng, phim hoạt hình Dế Mèn sẽ xuất ngoại

Bộ phim Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội đang ấp ủ kế hoạch chinh phục khán giả tại các thị trường châu Á.

Năm 2025 đánh dấu sự xuất hiện của 3 phim hoạt hình Việt ra rạp cùng thời điểm: Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội, Trạng Quỳnh: Truyền thuyết Kim Ngưu và Wolfoo và Cuộc đua tam giới. Điều này đã cho thấy nỗ lực giành khán giả ngay trên sân nhà của dòng phim hoạt hình vốn bị lép vế so với các sản phẩm quốc tế.

Vừa qua, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV (Liên hoan - PV), Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội, Trạng Quỳnh: Truyền thuyết Kim Ngưu đồng thời được xướng tên ở hạng mục Bông Sen Vàng dành cho phim hoạt hình. Các tác phẩm cũng đồng thời đạt mức doanh thu tầm trung, thậm chí vượt nhiều phim truyện do diễn viên đóng trong năm 2025. Kết quả này càng cho thấy hướng đi đúng đắn của các đoàn là đầu tư nghiêm túc vào kỹ thuật, âm thanh, âm nhạc và cách kể chuyện cũng như văn hóa bản địa để tạo ra một sản phẩm thực sự chạm tới khán giả.

Trao giải Bông Sen Vàng cho lĩnh vực phim hoạt hình, phim tài liệu, phim khoa học tại LHP Việt Nam lần thứ XXIV.

Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội không chỉ thành công về doanh thu với 21,5 tỷ đồng (theo số liệu tham khảo của Box Office Vietnam) mà còn giành được 3 giải thưởng là Bông Sen Vàng dành cho phim hoạt hình, và 2 hạng mục kỹ thuật Âm nhạc xuất sắc (nhạc sĩ Masew) và Âm thanh xuất sắc.

Giới chuyên môn nhận định điểm mạnh củaDế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội là sự kết hợp của chất liệu Việt Nam hiện đại với các kỹ thuật dựng hình, âm thanh, ánh sáng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, yếu tố âm nhạc là một điểm nhấn khiến khán giả trẻ dễ dàng kết nối. Chất liệu dân gian đã được Masew xử lý theo hướng "giao thoa" giữa truyền thống và hiện đại. Ca khúc Mơ khách đường xa trích từ phim được nhiều khán giả yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, cũng như đi vào đời sống thành nhạc nền cho các buổi biểu diễn văn nghệ quần chúng.

Đạo diễn Mai Phương cho biết: "Phim đã có được doanh thu mà tôi nghĩ không bao giờ một phim hoạt hình có thể đạt được. Chính là nhờ sự yêu mến của khán giả dành cho bộ phim. Ngoài ra, giải thưởng này cũng là động lực, sự công nhận những công sức của chúng tôi suốt thời gian qua, để chúng tôi tạo thêm những sản phẩm tốt hơn nữa".

Cô cũng gửi gắm một thông điệp rất rõ ràng về sự cạnh tranh - yếu tố mà theo cô là cần thiết để điện ảnh Việt bứt phá: “Chỉ có sự cọ xát thì chúng ta mới tiến tới một kỷ nguyên mới về công nghiệp điện ảnh”.

Ca khúc “Mơ khách đường xa” của phim Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội trình diễn trong đêm bế mạc và trao giải LHP Việt Nam lần thứ XXIV.

Nhà sản xuất Vũ Duy Nam đưa ra góc nhìn chiến lược hơn về tương lai của hoạt hình Việt khi trò chuyện cùng Thời báo VTV. Theo anh, Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội chỉ là bước khởi đầu trong một lộ trình dài hơi để tiếp tục thực hiện những bộ phim hoạt hình chất lượng cao, mang đậm nét văn hóa Việt Nam".

Một trong những bài học quan trọng rút ra từ quá trình sản xuất và phát hành phim Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội là cách xác định đối tượng khán giả. Nhà sản xuất chỉ ra: "Nếu chỉ hướng quá nhiều tới thiếu nhi thì sức cạnh tranh sẽ yếu. Những bộ phim sau, chúng tôi sẽ làm nội dung hướng tới thanh niên nhiều hơn, bên cạnh việc phục vụ thiếu nhi".

Ekip chụp ảnh kỷ niệm trong đêm trao giải.

Sau Bông Sen Vàng, mục tiêu tiếp theo của Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội không chỉ nằm ở thị trường nội địa. Nhà sản xuất Vũ Duy Nam xác nhận Cineplus đang phối hợp với CGV để chính thức đưa phim ra quốc tế: "Thị trường đầu tiên mà Dế Mèn sẽ xuất hiện là Đài Loan (Trung Quốc). Chúng tôi cũng đang thương thảo với những thị trường châu Á khác như Nhật Bản, Thái Lan..."

Đây là những thị trường có sự quan tâm lớn tới phim hoạt hình và có sức tiêu thụ ổn định. Việc lựa chọn châu Á làm điểm đến trước cũng phù hợp với xu hướng đi từng bước của nhiều hãng phim Việt, nhằm thử nghiệm phản ứng khán giả trước khi mở rộng sang các thị trường xa hơn. Tuy vậy, anh Vũ Duy Nam nhấn mạnh rằng các tác phẩm hoạt hình Việt khi tiến ra thế giới phải có sự điều chỉnh nhất định: “Những bộ phim tiếp theo sẽ vẫn giữ nét văn hóa Việt Nam nhưng sẽ không bị đậm đặc quá để nội dung có thể đi ra quốc tế dễ dàng hơn”. Điều này phản ánh tư duy hội nhập: giữ bản sắc nhưng không làm rào cản với khán giả quốc tế. Đây cũng là chiến lược mà nhiều ngành công nghiệp sáng tạo đang theo đuổi.

Nguồn vtv.vn