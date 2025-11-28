“Home Alone” và Macaulay Culkin: Ký ức Giáng sinh sống mãi qua nhiều thế hệ

Giáng sinh đang đến gần và “Home Alone” (Tên tiếng Việt: Ở nhà một mình) lại trở thành bộ phim được khán giả khắp thế giới tìm xem. Hơn ba thập kỷ trôi qua, hình ảnh cậu bé Kevin McCallister do Macaulay Culkin thủ vai vẫn là biểu tượng quen thuộc của mùa lễ hội – một ký ức đẹp không bao giờ cũ.

Ngôi sao nhí làm thay đổi lịch sử phim Giáng sinh

Sinh năm 1980 tại New York, Macaulay Culkin bước vào nghệ thuật khi mới bốn tuổi. Từ sân khấu nhỏ đến màn ảnh rộng, Culkin nhanh chóng gây chú ý bởi vẻ thông minh, sự tự nhiên và ánh mắt tinh nghịch đúng tuổi. Vai diễn trong “Uncle Buck” (1989) mở đường cho cơ hội lớn đến chỉ một năm sau.

Năm 1990, Culkin vụt sáng toàn cầu khi hóa thân thành Kevin McCallister trong “Home Alone”. Với lối diễn xuất sinh động, duyên dáng, biểu cảm chân thật, cậu bé 10 tuổi đã chinh phục cả Hollywood và nhận đề cử Quả Cầu Vàng danh giá. Ít ai ngờ vai diễn ấy lại trở thành hình tượng Giáng sinh mang tính biểu tượng cho đến tận hôm nay.

Macaulay Culkin trong vai Kevin McCallister – cậu bé tinh nghịch trong “Home Alone” trở thành biểu tượng Giáng sinh. Ảnh: 20th Century Fox

“Home Alone” – ký ức chung của nhiều thế hệ

Ra mắt từ năm 1990, “Home Alone” không chỉ là phim hài gia đình mà còn là một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Câu chuyện về cậu bé bị “bỏ quên” trong kỳ nghỉ và những chiêu trò chống trộm đầy hài hước đã tạo nên làn sóng toàn cầu, giữ vững sức hút suốt hơn ba thập kỷ.

Kevin McCallister thông minh và đáng yêu trong “Home Alone”. Ảnh: 20th Century Fox

Từ tiếng hét “Aaaaa!” kinh điển, những chiếc bẫy tinh quái cho đến bản nhạc của John Williams – tất cả đã làm nên một công thức Giáng sinh hoàn hảo. Ở trung tâm của sự kỳ diệu ấy là Macaulay Culkin, người khiến nhân vật Kevin trở nên sống động và đáng nhớ đến mức chỉ cần nhìn thấy gương mặt cậu, khán giả lập tức nghĩ đến mùa Noel.

Kevin McCallister hét “Aaaaa!” trong Home Alone – khoảnh khắc trở thành biểu tượng của phim Giáng sinh kinh điển. Ảnh: 20th Century Fox

Kevin McCallister với nụ cười, khuôn mặt tinh nghịch – hình ảnh lém lỉnh và đáng yêu khiến khán giả mê mẩn. Ảnh: 20th Century Fox

Ánh hào quang, những biến động và khoảng lặng cần thiết

Trở thành sao nhí nổi tiếng nhất Hollywood khi còn rất nhỏ cũng đồng nghĩa Culkin phải đối mặt với sức ép khổng lồ. Sự nổi tiếng quá nhanh, những kỳ vọng lớn từ ngành giải trí cùng biến cố gia đình khiến anh quyết định tạm rời màn ảnh khi mới 14 tuổi.

Culkin gần như biến mất trong nhiều năm để tìm lại sự bình yên. Khi trở lại, anh chọn con đường chậm rãi, làm nhạc, viết sách, tham gia các dự án độc lập – những điều anh thực sự yêu thích. Không còn chạy theo ánh đèn sân khấu, Culkin sống đúng với chính mình hơn.

Năm 2023, anh được trao một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood – một sự ghi nhận muộn màng nhưng đầy tự hào cho ảnh hưởng mà anh đã tạo nên từ thời thơ ấu.

Hình ảnh Macaulay Culkin ở tuổi 45, trưởng thành nhưng vẫn giữ nét tinh nghịch và thân thiện, khiến khán giả nhớ về ký ức tuổi thơ với Kevin McCallister trong “Home Alone”. Ảnh: hollywoodreporter

Một biểu tượng Giáng sinh không thể thay thế

Macaulay Culkin không cần đóng thêm bất kỳ bộ phim mùa lễ nào khác. Chỉ một vai Kevin McCallister đã đủ để anh trở thành biểu tượng Giáng sinh suốt hơn ba mươi năm. Nhắc đến mùa Noel là người ta nhớ đến “Home Alone”, nhớ đến cậu bé với đôi mắt sáng và trí tưởng tượng lém lỉnh.

Cảnh Kevin đối phó chống trộm thể hiện trí thông minh và hài hước, là biểu tượng tuổi thơ của nhiều thế hệ. Ảnh: 20th Century Fox

“Home Alone” không chỉ đem lại tiếng cười mà còn gợi về sự đoàn tụ, tình cảm gia đình – những giá trị bất biến của Giáng sinh. Culkin chính là linh hồn của những cảm xúc ấy.

Kevin McCallister chống lại hai tên trộm trong “Home Alone” – khoảnh khắc hài hước kinh điển, biểu tượng Giáng sinh bất tử của Macaulay Culkin. Ảnh: 20th Century Fox

Trong bối cảnh điện ảnh thay đổi từng ngày, hàng loạt phim mùa lễ ra mắt mỗi năm, nhưng “Home Alone” vẫn giữ vị trí đặc biệt: một “món quà tinh thần” mà khán giả luôn muốn mở lại.

Giáng sinh đang tới gần, khi những giai điệu quen thuộc vang lên, Macaulay Culkin – dù nay đã 45 tuổi vẫn trở thành một phần không thể thiếu của mùa lễ. Kevin đã lớn, Culkin cũng đã trưởng thành, nhưng di sản mà họ để lại thì vẫn nguyên vẹn: ấm áp, trong trẻo và không bao giờ cũ.

