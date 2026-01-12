Jennie của BLACKPINK thành tâm điểm chú ý tại Lễ trao giải Golden Disc lần thứ 40

Jennie của BLACKPINK đã bất ngờ chiếm trọn sự chú ý tại một trong những đêm trao giải lớn nhất của K-pop bằng cách giành được quá nhiều giải thưởng đến nỗi cô liên tục được mời lên sân khấu trong khi các thành viên khác thậm chí không có mặt.

Jennie của BLACKPINK xuất hiện tại lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 40 do Upbit tổ chức tại Taipei Dome. Tai đây, Jennie đã ba lần bước lên bục nhận giải, giành được các giải thưởng ở các hạng mục solo, nhóm và toàn cầu, biến đêm trao giải thành “show diễn của Jennie” mà người hâm mộ trên mạng xã hội nhanh chóng đặt biệt danh.

Buổi lễ trao giải mang tính lịch sử, đánh dấu kỷ niệm 40 năm thành lập và trở thành sự kiện trao giải âm nhạc Hàn Quốc đầu tiên được tổ chức tại Taipei Dome, một trong những sân vận động trong nhà lớn nhất châu Á. Ca sĩ Sung Si Kyung và diễn viên Moon Ga Young là người dẫn chương trình.

Jennie của BLACKPINK. (Ảnh: HLL Joongang)

Jennie được xướng tên là người chiến thắng giải Ca khúc kỹ thuật số (giải thưởng chính) cho bài hát solo “Like Jennie”. Cô ấy tỏ ra khá hồi hộp và nói: “Đã lâu rồi tôi mới trở lại lễ trao giải Golden Disc Awards, và tôi vẫn còn run khi nhận được giải thưởng này. Tôi đặc biệt hạnh phúc khi được gặp lại người hâm mộ”.

Sau khi nhận giải thưởng, Jennie chia sẻ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã hợp tác với tôi trong album “Ruby” năm ngoái, bao gồm cả công ty quản lý, đội ngũ nhân viên và tất nhiên là cả người hâm mộ”

Nhưng ngay khi vừa bước xuống sân khấu, Jennie lại được triệu tập một lần nữa, lần này với tư cách là đại diện của BLACKPINK. Nhóm đã giành được giải thưởng Digital Song Bonsang thứ hai liên tiếp cho ca khúc “Run”, một bản hit đã thống trị các bảng xếp hạng nhạc trực tuyến của Hàn Quốc và toàn cầu năm 2025.

Jennie bật cười ngạc nhiên và nói, “Mọi người ơi, BLACKPINK đã giành được giải thưởng. Các thành viên có đang xem không?” rồi vẫy tay chào người hâm mộ và nói thêm, “Tôi thấy các BLINK ở đây rồi, chào các bạn! Tôi rất vui vì bài hát này nhận được nhiều tình cảm đến vậy. Jisoo, Rosé và Lisa chắc hẳn cũng rất hạnh phúc. Hôm nay tôi sẽ nhận giải thưởng này thay mặt cho tất cả chúng ta. Teddy oppa, cảm ơn anh luôn luôn và em yêu anh” - Teddy là nhà sản xuất của BLACKPINK. Khoảnh khắc gây sốt đó chưa dừng lại khi Jennie bước lên sân khấu một lần nữa sau đó để nhận giải thưởng Global Impact Award.

BLACKPINK cũng giành được một vị trí trong danh sách Golden Disc Powerhouse 40, vinh danh 40 nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn đến nhạc pop Hàn Quốc trong suốt bốn thập kỷ lịch sử của giải thưởng, một sự công nhận mang tính biểu tượng cho vai trò của nhóm trong việc lan tỏa K-pop trên toàn thế giới.

Mặc dù Jennie tham dự một mình, cô ấy nói: “Dù hôm nay chỉ có một mình, tôi vẫn cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để trở thành một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng tích cực”.

Hình ảnh một thành viên BLACKPINK liên tục bước lên sân khấu trong khi các thành viên khác đứng từ xa quan sát nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, tạo thêm sự chú ý của người hâm mộ cho một trong những đêm nhạc K-pop được bàn tán nhiều nhất năm.

Nguồn VOV