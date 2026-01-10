Trúc Nhân mời dàn nghệ sĩ góp mặt MV Tết “Vạn sự như ý”

MV đánh dấu sự trở lại của Trúc Nhân với nhạc xuân, gây chú ý khi quy tụ 68 nghệ sĩ Việt trong không khí sum họp rộn ràng đầu năm.

MV Vạn sự như ý là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Trúc Nhân trong năm 2026. Với sự góp mặt của 68 nghệ sĩ đến từ nhiều thế hệ, lĩnh vực khác nhau, sản phẩm được ví như một bữa tiệc tất niên của showbiz, nơi các gương mặt quen thuộc cùng hội ngộ trong không khí vui tươi, gần gũi. Trúc Nhân lần đầu chủ động sản xuất và thực hiện trọn vẹn, từ khâu âm nhạc đến ý tưởng hình ảnh.

Trúc Nhân tham gia viết lời cùng nhóm DTAP.

Ở khía cạnh âm nhạc, Vạn sự như ý cho thấy cách Trúc Nhân tiếp tục làm mới nhạc Tết khi kết hợp cùng DTAP và các cộng sự trẻ như Billy, Chuột Sấm Sét, Aki, Vừng A Dính. DTAP vốn quen thuộc với việc xử lý pop hiện đại trên nền chất liệu dân gian, trong khi các gương mặt trẻ mang đến màu sắc tươi mới, tinh nghịch. Ca khúc mở ra bằng những hình ảnh quen thuộc của ngày Tết như pháo hoa, câu đối đỏ, múa lân, những cái bắt tay đầu xuân và khoảnh khắc sum họp gia đình.

Thu Minh và Trúc Nhân gắn bó từ “Giọng hát Việt” năm 2013.

Điểm nhấn đáng chú ý của ca khúc là phần hook với chuỗi âm thanh “tằng tằng tắng tăng”, gợi liên tưởng đến tiếng trống, nhịp điệu rộn ràng của ngày Tết. Chi tiết này tạo cảm giác vui tai, dễ nhớ, giúp ca khúc nhanh chóng “bắt sóng” người nghe và có khả năng lan tỏa trên mạng xã hội. Phần rap ngắn ở cuối bài xâu chuỗi loạt lời chúc như “Tấn tài tấn lộc”, “An khang thịnh vượng”, “Công thành danh toại”, khép lại ca khúc bằng tinh thần xuân trọn vẹn.

Erik, Hoàng Dũng là những người bạn thân thiết trong nghề với Trúc Nhân.

Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng, Bùi Công Nam vui vẻ chụp ảnh cùng Trúc Nhân.

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, đạo diễn Kawaii Tuấn Anh, diễn viên Minh Dự, Nguyên Thảo từng làm MV với Trúc Nhân trước đây.

Trung Quân và Ái Phương cũng là những người bạn thân thiết với nam ca sĩ.

Trong MV, Trúc Nhân vào vai người được lì xì, di chuyển quanh chiếc bánh chưng khổng lồ để lần lượt gặp gỡ và “nhận lộc đầu năm” từ các nghệ sĩ. Mỗi phân đoạn là một cuộc hội ngộ nhỏ, gắn với những mối quan hệ quen thuộc trong hành trình làm nghề của nam ca sĩ.

Trúc Nhân mời ba mẹ xuất hiện trong MV.

MV khép lại bằng hình ảnh gia đình, đúng tinh thần sum vầy ngày Tết. Với Vạn sự như ý, Trúc Nhân không chỉ giới thiệu một ca khúc Tết mới mà còn gửi gắm thông điệp về sự kết nối, sẻ chia và niềm vui đoàn viên.

Nguồn vtv.vn