Phim “Công chúa tóc mây” phiên bản người đóng hé lộ 2 diễn viên chính

Disney đang đẩy nhanh quá trình phát triển dự án phim người thật đóng “Tangled” khi chính thức lựa chọn Teagan Croft và Milo Manheim cho hai vai diễn được khán giả mong chờ nhất: Rapunzel và Flynn Rider.

“Tangled” (tựa Việt: Công chúa tóc mây) phiên bản hoạt hình ra mắt năm 2010 từng tạo nên cơn sốt phòng vé với câu chuyện về Rapunzel – nàng công chúa sở hữu mái tóc dài kỳ diệu bị giam trong tòa tháp biệt lập, cho đến khi được tên trộm Flynn Rider vô tình giải cứu. Bộ phim có sự tham gia lồng tiếng của Mandy Moore và Zachary Levi, đạt doanh thu hơn 591 triệu USD toàn cầu, đồng thời mở rộng thương hiệu bằng phim ngắn “Tangled Ever After” (2012) và series Disney Channel “Rapunzel’s Tangled Adventure”.

Teagan Croft và Milo Manheim sẽ đảm nhận 2 vai chính trong “Tangled”

Theo thông tin được công bố, phiên bản live-action sẽ do Michael Gracey – đạo diễn của “The Greatest Showman” – cầm trịch. Kịch bản do Jennifer Kaytin Robinson chấp bút, nhà sản xuất là Kristin Burr, còn Lucy Kitada giữ vai trò sản xuất điều hành. Hiện Disney vẫn chưa công bố lịch quay và ngày phát hành chính thức.

Về hai gương mặt chính, Teagan Croft được biết đến nhiều nhất qua vai Raven trong series DC “Titans”. Nữ diễn viên người Úc cũng từng tham gia phim Netflix “True Spirit”, hóa thân thành Jessica Watson – nữ thủy thủ cố gắng một mình vòng quanh thế giới khi mới 16 tuổi. Trong khi đó, Milo Manheim là cái tên quen thuộc với fan Disney qua loạt phim “Zombies”, đồng thời từng giành á quân mùa 27 của chương trình “Dancing with the Stars”. Milo cũng là con trai của nữ diễn viên từng đoạt Emmy và Golden Globe – Camryn Manheim.

“Tangled” hiện là dự án hoạt hình mới nhất được Disney đưa vào “vũ trụ” chuyển thể người thật đóng, nối tiếp loạt tác phẩm đình đám như “The Lion King”, “Beauty and the Beast”, “Aladdin”, “Mulan”, “Dumbo”, “The Little Mermaid”, “Snow White” và “Lilo & Stitch”. Đáng chú ý, “Lilo & Stitch” được nhắc đến là phim live-action đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu trong năm 2025. Ngoài ra, Disney cũng đang chuẩn bị phát hành “Moana” phiên bản người thật đóng vào ngày 10/7, với Dwayne Johnson trở lại vai Maui và gương mặt mới Catherine Laga’aia" trong vai Moana.

Tuy nhiên, dự án “Tangled” cũng từng bị tạm hoãn hồi tháng 4, sau khi doanh thu phòng vé của “Snow White” không như kỳ vọng. Việc công bố dàn cast lần này được xem là tín hiệu cho thấy Disney đang đưa dự án trở lại đường đua, dù mọi thông tin về sản xuất vẫn đang được giữ kín.

Nguồn vov.vn