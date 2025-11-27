Những khu chợ Giáng sinh tuyệt vời nhất ở Paris năm 2025

Không khí Giáng sinh đang tràn ngập bầu không khí Paris, những khu chợ Giáng sinh ở Paris là nơi tôn vinh mọi thứ liên quan đến Noel, nơi người dân và du khách có thể dành hàng giờ để bàn luận về thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm.

Dù bạn muốn tham gia chợ Giáng sinh truyền thống với rượu vang nóng và hạt dẻ rang, hay một điều gì đó khác biệt, Paris đều sẽ mang đến cho bạn mùa lễ hội này. Để thưởng thức những món quà Giáng sinh kinh điển, hãy đến chợ Alsatian tại Gare de l'Est, hoặc khu chợ khổng lồ trong Jardin des Tuileries. Bạn muốn một điều gì đó khác biệt? Hãy đến với phiên bản Giáng sinh của Paris Loves Vinyl, nơi hoàn hảo để chọn quà cho người bạn yêu nhạc của bạn.

Chợ Giáng sinh nào đẹp nhất ở Paris? Mỗi khu chợ đều đẹp theo một cách riêng, ngay cả những khu chợ kỳ lạ, nhưng chỉ có một khu chợ thực sự mang tính biểu tượng ở Paris, và nó mang tính biểu tượng vì một lý do: chợ Vườn Tuileries. Tọa lạc tại một trong những công viên đẹp nhất Paris, khu chợ khổng lồ này có các gian hàng, trò chơi... cho một trải nghiệm Giáng sinh rực rỡ, lấp lánh ánh đèn và đầy mê hoặc.

Chợ Giáng sinh Tuileries (Ảnh: Shutterstock)

Chợ Giáng sinh Vườn Tuileries trải dài khắp rìa phía bắc của công viên, từ phố Rue des Pyramides đến quảng trường Place de la Concorde. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tất cả các quầy hàng ẩm thực cổ điển, phục vụ raclette, bánh quế, rượu vang nóng và các món tương tự, thậm chí còn có cả một sân trượt băng nhỏ xinh, hoàn hảo nếu bạn dẫn theo trẻ nhỏ. Bạn đang muốn giải tỏa cơn thèm đường? Hãy trốn khỏi đám đông bằng cách ẩn mình trong quầy bar với sâm panh và sau đó ngồi lên vòng đu quay khổng lồ, nơi có tầm nhìn tuyệt đẹp ra thành phố.

Chợ Giáng sinh Parvis de la Défense (Ảnh: Vernerie Yann/Shutterstock)

Chợ Giáng sinh La Défense là một ngôi làng mùa đông siêu lớn, nơi đám đông đổ xô đến để thưởng thức rượu vang nóng và các món ăn thủ công, trong khi mùi hương của hạt dẻ rang thoang thoảng trong không khí. Với 350 gian hàng, một sân trượt băng ngoài trời (mở cửa từ ngày 22/11) và đủ ánh đèn lấp lánh để làm bạn lóa mắt, đây là một lễ hội thực sự xa hoa.

Về phía ẩm thực, hãy thưởng thức món raclette mềm dẻo, bánh quy xoắn ấm áp và bánh quế mới làm, và tận hưởng mùi hương hạnh phúc của quế và rượu vang nóng. Tản bộ qua, mua sắm những món đồ trang trí thủ công và đắm mình trong ánh đèn và đồ trang trí lấp lánh. Năm nay, chợ cũng sẽ chào đón Destination Quebec City với tư cách là khách mời danh dự, với sáu màn trình diễn theo chủ đề giới thiệu những nét văn hóa tinh túy nhất của Quebec.

Chợ Giáng sinh Alsatian ở Gare de l'Est (Ảnh: Shutterstock)

Như thường lệ, chợ sẽ diễn ra tại sân trước của Gare de l'Est. Đây là cơ hội để bạn lấp đầy giỏ hàng của mình với những đặc sản theo mùa hảo hạng nhất của vùng, tất cả mà không cần phải rời khỏi Paris. Hãy mong đợi được thưởng thức xúc xích, dưa cải bắp muối chua và thịt hun khói pastrami từ Geismar Charcuterie (ở Turckheim), cũng như phô mai Munster từ trang trại và nhà trọ Christlesgut ở Breitenbach. Sau đó, đã đến lúc thưởng thức bánh quy xoắn và các món ăn truyền thống của vùng, chẳng hạn như bánh quy bredele, hoặc kouglof (một loại bánh bundt) từ Maison Alsacienne du Biscuit, và bánh gừng từ Fortwenger cũng như rượu Eaux de vie và Whisky.

Chợ Giáng sinh Thụy Điển (Ảnh: Magdalena Martin)

Chợ Giáng sinh Thụy Điển, được tổ chức hàng năm bởi Nhà thờ Thụy Điển tại Paris ở khu phố Plaine de Monceaux, đưa du khách thẳng đến Thụy Điển phủ đầy tuyết trắng mà không cần rời khỏi quận 17. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những chiếc xúc xích giống như những chiếc xúc xích bạn mua ở Ikea, cũng như các món ngon Bắc Âu khác: cá trích ngâm, cá hồi hun khói, bánh mì lúa mạch đen, mứt nam việt quất đỏ,... Những ngọn nến lung linh, mùi bánh gừng thoang thoảng trong không khí và những quầy bánh quế chỉ là một phần thưởng. Đồ ăn ngon đến mức bạn thậm chí có thể quên mất việc mua sắm, nhưng nếu bạn mua, bạn sẽ được đền đáp bằng những món đồ tuyệt vời, bao gồm cả bộ dao kéo xứng đáng với những đầu bếp Scandinavia giỏi nhất.

Hội chợ Giáng sinh Paris Loves Vinyl (Ảnh: Paris Loves Vinyl)

Sau đợt bán hàng chào đón năm học mới, Paris Loves Vinyl (một trong những hội chợ đĩa than lớn nhất châu Âu) tại Espace Reuilly ở quận 12. Những người đam mê sẽ có quyền truy cập vào hơn 100.000 đĩa than để khám phá, được phân bổ trên các thùng của 70 nhà cung cấp từ khắp lục địa, cung cấp các đĩa than từ mọi phong cách và thời đại. Những cái tên đáng chú ý bao gồm: A1 Records, cửa hàng băng đĩa hip-hop huyền thoại của New York đã mở chi nhánh tại Paris; 45 Scientific, hãng thu âm đứng sau các album của Lunatic; Beers & Records có trụ sở tại Montreuil với tình yêu dành cho đĩa than và bia thủ công; Betino’s, thiên đường của nhạc Da đen tại Paris; và Vinylspot, thánh địa nhạc jazz của Hà Lan.

