Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và giao lưu nghệ thuật trong học viện, công nhân lao động

Ngày 22/11, Nhà Văn hoá lao động Tỉnh phối hợp với Công đoàn Việt Trì tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và giao lưu văn nghệ trong đoàn viên, công nhân lao động. Tham gia chương trình có các đồng chí đại diện lãnh đạo LĐLĐ Tỉnh, các công ty, doanh nghiệp và gần 200 đoàn viên, lao động trên địa bàn phường Việt Trì.

Cán bộ Bảo hiểm tỉnh phổ biến cho các cộng đồng, người lao động nội dung về một số điểm Y tế, Bảo hiểm mới.

Tại buổi tuyên truyền, các đoàn viên và người dân lao động được tuyên truyền, phổ biến nội dung một số điểm mới của Luật Bảo hiểm, Bảo hiểm bắt đầu thực hiện từ ngày 7/1/2025. Bảo hiểm Y tế là 2 chính sách nhân văn và ưu tiên của Đảng và Nhà nước, giữ vai trò trụ cột chính của hệ thống xã hội quốc gia. Trong đó chính sách Bệnh bắt buộc có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với NLĐ mà còn cá nhân của doanh nghiệp; Tuyên truyền, đối thoại chính sách, luật về Bảo hiểm Y tế, Y tế với đơn vị sử dụng liên quan trực tiếp đến đời sống người lao động...

Tiếp đó, các thành viên và người lao động được tham gia chương trình giao lưu văn nghệ với các danh mục chi tiết ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi con người Việt Nam...

Ngày tuyên truyền đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ sung hữu ích, giúp đoàn viên công đoàn, người lao động được giao lưu, chia sẻ, thể hiện tài năng, đồng thời nâng cao hiểu biết về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ lao động.

Giao lưu văn nghệ giữa các đoàn công tác viên, người lao động của tổ chức.

Hương Giang