Ấn phẩm Báo của tỉnh Phú Thọ tham gia triển lãm “Sắc Báo Xuân 2026”

Ngày 5/1, tại TP. Hồ Chí Minh, ấn phẩm Báo Phú Thọ đã xuất hiện trang trọng trong không gian triển lãm đặc biệt mang tên “Sắc Báo Xuân 2026”. Đây là lần đầu tiên, bức tranh toàn cảnh về báo chí địa phương với cơ cấu 34 tỉnh, thành phố mới, được giới thiệu đầy đủ đến công chúng phương Nam.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình “Sắc Báo Xuân 2026” do Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV College) tổ chức, thu hút sự quan tâm lớn của giới báo chí, các nhà nghiên cứu và đông đảo sinh viên.

Ấn phẩm Báo của tỉnh Phú Thọ được trưng bày ở vị trí trang trọng tại triển lãm “Sắc Báo Xuân 2026” thu hút nhiều độc giả quan tâm.

Điểm nhấn của triển lãm là khu vực trưng bày 34 măng-set (manchette) báo in đại diện cho 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh mới của cả nước. Từ tháng 7/2025, hệ thống báo chí địa phương đã có những thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu và diện mạo.

Tại triển lãm, ấn phẩm Báo của tỉnh Phú Thọ được trưng bày ở vị trí trang trọng, nổi bật với thiết kế hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ, giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh nhà. Sự hiện diện của ấn phẩm không chỉ khẳng định vị thế của báo chí tỉnh Phú Thọ trong dòng chảy báo chí cách mạng cả nước mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương đến với sinh viên và công chúng tại TP. Hồ Chí Minh.

Không chỉ chiêm ngưỡng diện mạo báo chí mới, khách tham quan còn được “ngược dòng lịch sử” qua bộ sưu tập báo chí quý hiếm của nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp. Sự kiện đặt các tờ báo cổ như Gia Định Báo (tờ báo chữ Quốc ngữ đầu tiên) cạnh các ấn phẩm hiện đại của 34 tỉnh, thành, tạo nên một sự tiếp nối đầy ý nghĩa giữa các thế hệ người làm báo. Đặc biệt, triển lãm thu hút rất đông sinh viên báo chí (Gen Z) tham quan và tìm hiểu.

Triển lãm “Sắc Báo Xuân 2026” sẽ kéo dài đến hết ngày 10/1. Đây là tín hiệu vui đầu năm, cho thấy dù trong kỷ nguyên số, báo in - đặc biệt là các ấn phẩm báo Xuân địa phương - vẫn giữ được chỗ đứng trang trọng và giá trị riêng biệt trong lòng độc giả.

P.V