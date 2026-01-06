Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm. Ảnh: TTXVN

Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C

Hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết Tây Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào

Dự báo, chiều tối 6/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 9–12 độ C; vùng núi và trung du Bắc Bộ 6–9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh 11–14 độ C; khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế 15–18 độ C.Khu vực Hà Nội trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–12 độ C.

“Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh”, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Để ứng phó với không khí lạnh tăng cường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến gió mùa Đông Bắc, tình hình rét và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh; rà soát phương án ứng phó với rét; hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân, khuyến cáo không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác...

Gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, hiện ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; đặc khu Phú Quý có gió giật cấp 8; trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo đêm 6/1 và ngày 7/1, vịnh Bắc Bộ: đêm gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động; ngày gió giảm dần; sóng biển cao 2–3m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông: gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 3–5m.Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng biển cao 3–5m.Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía Nam khu vực giữa và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 4–6m.Ngoài ra, đêm 6/1 và ngày 7/1, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Cảnh báo, đêm 7/1 và ngày 8/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 3–5m.Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, phía Nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 4–6m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng cao cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Thời tiết các khu vực đêm 6/1, ngày 7/1

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C, vùng núi và trung du 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C, vùng núi từ 12-15 độ C.

Thủ đô Hà Nội không mưa, trời rét đậm, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam có mưa rào và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 12-15 độ C, phía Nam từ 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 19-22 độ C, phía Nam từ 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 23-25 độ C, phía Nam từ 25-28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.

Nguồn baotintuc.vn