Thời tiết ngày 6/1: Không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, ngày 6/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và tiếp tục gây rét đậm, rét hại trên diện rộng tại Bắc Bộ.

Theo ghi nhận, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét đậm; vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9–12 độ C, vùng núi 6–9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Gió Đông Bắc trên đất liền phổ biến cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, trời rét, có nơi rét đậm; không khí lạnh sau đó tiếp tục lan xuống Trung Trung Bộ.

Riêng khu vực Hà Nội, thời tiết không mưa, trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10–12 độ C. Trạng thái rét sâu kéo dài trong nhiều ngày được dự báo có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người già, trẻ nhỏ, đồng thời làm gia tăng nguy cơ thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi nếu không có biện pháp phòng chống phù hợp.

Trên biển, do tác động của không khí lạnh tăng cường, gió Đông Bắc hoạt động mạnh trên nhiều vùng biển. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng cao 2,5–3,5 m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Trung Bộ đến Nam Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng cao phổ biến từ 3–6 m, gây nguy hiểm cho hoạt động tàu thuyền.

Trong ngày và đêm 6/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở vùng núi Bắc Bộ, người dân cần đề phòng nguy cơ băng giá và sương muối.

Dự báo trong 24 giờ tới, gió mạnh và sóng lớn trên biển còn duy trì ở mức nguy hiểm. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được cảnh báo ở cấp 2. Các tàu thuyền hoạt động tại Vịnh Bắc Bộ, Bắc và giữa Biển Đông, cùng vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, có nơi trên 18 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C; vùng núi 12-15 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét,có nơi rét đậm; phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, phía Nam 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-20 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C; phía Nam có 25-28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Nguồn baotintuc.vn