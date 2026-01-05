Lan tỏa những yêu thương

Phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục khẳng định là một phong trào quần chúng đặc biệt - thi đua để làm nhân đạo, thi đua vì người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Trong công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo, các cấp hội đã tập trung vào việc thúc đẩy tinh thần yêu nước, nhân đạo, sáng tạo để giúp đỡ người yếu thế, với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, Hội CTĐ đã trở thành “cầu nối” trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo, khơi dậy lòng nhân ái trong cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Hội CTĐ tỉnh Đắk Lắk trao quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn nhằm khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn xã Tây Hoà.

Trong thời gian qua, Hội CTĐ các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo. Chủ động phối hợp với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo, chăm sóc sức khỏe, sơ cứu, cấp cứu ban đầu, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thiên tai...

Các phong trào của Hội đã thu hút cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân tham gia. Phong trào “Tết người vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, từ năm 2023 được đổi tên thành phong trào “Tết Nhân ái” được tổ chức hàng năm nhằm huy động và kết nối rộng rãi sự tham gia, đóng góp của cộng đồng để tổ chức các mô hình “Tặng quà, vui tết” - trợ giúp về vật chất, tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. Trong các năm từ 2020-2025, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tích cực triển khai vận động, phối hợp và trao tặng được trên 1 triệu suất quà, trị giá trên 584,349 tỷ đồng.

Hội CTĐ tỉnh tiếp nhận nhiều phần quà ý nghĩa từ các tập thể, cá nhân cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Đồng chí Lê Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ là “cầu nối” giữa những tấm lòng nhân ái với những đối tượng yếu thế, các cấp hội CTĐ trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác vận động nguồn lực; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở để có sự trợ giúp phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động nhân đạo, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống cho người yếu thế, người nghèo, lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái”, sẻ chia yêu thương trong cộng đồng”. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội thực hiện rà soát và xác lập dữ liệu điện tử “với 8.108 địa chỉ được đăng tải trên hệ thống INHANDAO toàn quốc; trợ giúp được 10.317 địa chỉ nhân đạo, trị giá trên 99,388 tỷ đồng . Được coi là một trong những những thế mạnh của Hội CTĐ, trong những năm qua, Hội đã thực hiện hiệu quả mô hình nhà CTĐ và đạt được kết quả tốt: Hỗ trợ xây mới 813 nhà với tổng trị giá 74,578 tỷ đồng. “Tháng Nhân đạo” là phong trào được Trung ương Hội phát động và triển khai từ năm 2018 (chính thức triển khai quy mô toàn quốc từ năm 2020). Các cấp Hội CTĐ đã triển khai thực hiện qua nhiều hoạt động thiết thực như: Khám bệnh cấp thuốc miễn phí, trao tặng quà, xe đạp, học bổng... trợ giúp được 134.645 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trị giá 119,272 tỷ đồng.

Hội CTĐ tỉnh ttrao quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão số 10 tại xã Xuân Đài, Thu Cúc và Lai Đồng.

Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” và “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” là hai chương trình trọng điểm được Trung ương Hội phát động thực hiện năm 2023. Sau khi Trung ương Hội phát động, tỉnh Hội đã ban hành các văn bản triển khai sâu rộng chương trình tới các cấp Hội, đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức các hoạt động, kêu gọi, vận động ủng hộ cho hai chương trình, Hội CTĐ các cấp đã hỗ trợ được 3.121 đối tượng là các em học sinh nghèo, khó khăn, khuyết tật, các em học sinh vùng dân tộc thiểu số thuộc các cấp học mầm non, tiểu học, ngư dân khó khăn tại tỉnh Cà Mau, Bình Định, Ninh Thuận, Kiên Giang, Tiền Fiang... bằng sữa, quà, áo phao cứu sinh, cờ Tổ quốc, nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng trị giá 1,154 tỷ đồng.

Thực hiện hỗ trợ đột xuất cho trên 1.000 trường hợp gặp tai nạn, rủi ro, hỏa hoạn, đuối nước, bệnh tật hiểm nghèo... trị giá trên 10 tỷ đồng. Các hoạt động trợ giúp khác đạt gần 20 tỷ đồng. Triển khai hỗ trợ giúp đỡ, chăm sóc 5.290 lượt nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng, trị giá gần 3,3 tỷ đồng.

Hội CTĐ các cấp phối hợp với các CLB, đội, nhóm trực thuộc tổ chức thăm hỏi, tặng quà, cứu trợ các tỉnh bạn gặp khó khăn như: Hà Giang, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Phú Thọ, Lai Châu, Quảng Bình, Thái Nguyên, Yên Bái... đạt trên 50 tỷ đồng.

Thu Hà