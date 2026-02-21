Nhân dân xã Đoan Hùng chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ vận hành cầu phao Đoan Hùng

Chiều 20/2, đông đảo Nhân dân, tổ chức đoàn thể các khu dân cư số 2, 4, 5, 7, 8, xã Đoan Hùng đã đến chúc Tết, thăm hỏi và tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh đang làm nhiệm vụ vận hành cầu phao Đoan Hùng.

Người dân xã Đoan Hùng tặng nhiều lương thực, thực phẩm động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 đang làm nhiệm vụ vận hành cầu phao Đoan Hùng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Sau 5 ngày vận hành phục vụ Nhân dân qua lại hai bên bờ sông Lô (đoạn qua xã Đoan Hùng), cầu phao Đoan Hùng hoạt động ổn định, an toàn, bảo đảm cho hàng chục nghìn lượt người và phương tiện lưu thông thuận lợi, góp phần duy trì giao thông thông suốt để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Người dân địa phương vận chuyển, trao lương thực, thực phẩm tặng cán bộ, chiến sĩ vận hành cầu phao Đoan Hùng.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy không quản ngày đêm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Nhân dân địa phương đã ân cần thăm hỏi đời sống, động viên các đồng chí giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh thầm lặng của những người lính công binh - Bộ đội Cụ Hồ trong những ngày Tết Bính Ngọ 2026.

Thiết thực tri ân những đóng góp đó, Nhân dân xã Đoan Hùng đã trao tặng nhiều phần quà là lương thực, thực phẩm như lợn, gà, gạo, rau củ các loại với tổng khối lượng gần 300kg gửi tới cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Những món quà đậm nghĩa tình quê hương không chỉ góp phần động viên tinh thần bộ đội vận hành cầu phao mà còn thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn, thắm thiết quân - dân.

Nhân dân địa phương thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249.

Sự sẻ chia chân thành của Nhân dân là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm cầu phao vận hành an toàn, thông suốt. Qua đó, mối quan hệ đoàn kết quân - dân ngày càng bền chặt, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của Binh chủng Công binh anh hùng trong lòng Nhân dân.

Cầu phao Đoan Hùng bắc qua sông Lô dài hơn 220m, mặt cầu rộng 6m, kết cấu cầu phao nổi. Cầu được đưa vào sử dụng từ ngày 16/2 (29 Tết), nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong thời gian sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu sông Lô.

Hiện nay, các phương tiện như xe ô tô bán tải, ô tô dưới 7 chỗ ngồi, mô tô, xe thô sơ... đều có thể lưu thông qua cầu phao.

Huy Thắng