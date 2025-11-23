Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương kỷ niệm 50 năm thành lập

Ngày 23/11, Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường (26/11/1975 - 26/11/2025); khởi công xây dựng Dự án Đầu tư cơ sở vật chất và khai giảng năm học 2025 - 2026.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr phát biểu chúc mừng nhà trường tại lễ kỷ niệm.

Tới dự có các đồng chí: Y Vinh Tơr - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Quàng Văn Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr tặng hoa chúc mừng Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương.

Ngày 26/11/1975, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương được thành lập. Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, nhà trường đã khắc phục mọi khó khăn, khẳng định vị thế đặc biệt trong hệ thống giáo dục dự bị đại học của cả nước. Tính đến năm học này, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng cho gần 30.000 học sinh thuộc hơn 41 dân tộc từ 25/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhiều cựu học sinh đã trưởng thành, trở thành những cán bộ chủ chốt các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương và nguồn nhân lực chất lượng cao, hạt nhân tại cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước. Hằng năm, trường có 1.200 chỉ tiêu tuyển sinh hệ dự bị đại học, chiếm 40% hệ này trong cả nước; trên 99% học sinh nhà trường đủ điều kiện vào học các trường đại học; gần 50% học sinh thi đỗ các trường đại học top đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương.

Với chủ đề “Kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, phát triển trong kỷ nguyên mới”, năm học 2025 - 2026, trường nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tạo môi trường học tập năng động, sáng tạo, tiếp cận nền giáo dục hiện đại; chú trọng giáo dục văn hoá, đạo đức, bản sắc dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp học sinh tự tin hội nhập và giữ vững bản sắc các dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích quan trọng Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương đã đạt được trong 50 năm qua.

Thứ trưởng đề nghị thời gian tới, nhà trường quán triệt và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục - đào tạo, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tập trung 3 khâu đột phá về đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên và ứng dụng chuyển đổi số. Tiên phong xây dựng mô hình giáo dục đặc thù, chuẩn bị các điều kiện xây dựng thành công mô hình trường nội trú cấp Trung ương với 2 hệ đào tạo liên tục, đảm bảo chuỗi đào tạo khép kín, ổn định, góp phần tạo nguồn cán bộ bền vững và giải quyết vấn đề chênh lệch giáo dục. Quan tâm giáo dục học sinh giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ trưởng mong muốn học sinh nhà trường nỗ lực trong học tập và rèn luyện, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, mang tri thức xây dựng quê hương giàu đẹp, phát triển.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho ông Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các trường đại học, cao đẳng năm học 2024 - 2025 của UBND tỉnh cho Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương. Nhiều tập thể, cá nhân nhà trường được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr tặng Bằng khen của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương đã khởi công Dự án Đầu tư cơ sở vật chất với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Dự án nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, tạo môi trường học tập hiện đại, an toàn, giúp nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Đầu tư cơ sở vật chất Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương.

Hương Giang