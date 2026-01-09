Đảm bảo tưới tiêu cho hơn 85 nghìn ha gieo trồng

Chiều 9/1, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn tổ chức tổng kết công tác tưới tiêu năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác tưới tiêu năm 2026.

Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn Đặng Anh Minh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Ngay từ đầu năm 2025, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch tưới tiêu phù hợp với thực tế; tích cực tham mưu UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường trong công tác chỉ đạo điều hành. Công ty chỉ đạo các xí nghiệp trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nắm chắc lịch gieo trồng của từng vùng, xây dựng phương án tưới tiêu cụ thể, bảo đảm thống nhất từ Công ty đến các xí nghiệp, trạm thủy lợi cơ sở.

Cùng với đó, Công ty tăng cường chỉ đạo cán bộ, công nhân viên và các trạm thủy lợi tại địa phương thực hiện nạo vét kênh mương nội đồng; quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi; kịp thời sửa chữa, khắc phục các sự cố hư hỏng phát sinh. Các nguồn vốn được tranh thủ để cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương, lắp đặt máy bơm điện, máy bơm dã chiến tại những khu vực khó khăn; đội ngũ cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, điều tiết, dẫn nước tiết kiệm, khoa học, kịp thời.

Năm 2025, Công ty đã cung cấp nước phục vụ gieo trồng trên hơn 73 nghìn ha, đạt 101% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt trên 68,8 tỷ đồng, bảo đảm việc làm ổn định cho hơn 300 lao động với thu nhập bình quân 7,3 triệu đồng/người/tháng. Các khoản thuế, nghĩa vụ ngân sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện đầy đủ với tổng số tiền 6,5 tỷ đồng; xét nâng lương cho 133 lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 312 lao động và trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động. Đảng bộ Công ty đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn trao thưởng của Công ty cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2026, Công ty được giao nhiệm vụ tưới tiêu cho hơn 85 nghìn ha gieo trồng trên địa bàn tỉnh, trong đó vụ chiêm hơn 21 nghìn ha; diện tích tạo nguồn vụ chiêm 2025-2026 gần 10 nghìn ha. Để bảo đảm cung cấp nước đầy đủ, đúng thời vụ, Công ty đang tích cực phối hợp với các xã, phường tăng cường kiểm tra, tu bổ, sửa chữa, nạo vét các công trình thủy lợi nội đồng; lắp đặt máy bơm điện và máy bơm dã chiến tại các đầu mối, sẵn sàng phục vụ sản xuất nông nghiệp của Nhân dân.

Năm 2026, Công ty phấn đấu doanh thu thủy lợi phí đạt 70 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, công nhân lao động; xây dựng Đảng bộ Công ty đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Tại hội nghị, Công ty đã tổ chức ký cam kết thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2026; đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025 và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi năm 2026.

Xuân Hùng