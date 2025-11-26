Du lịch trực tuyến tại Việt Nam dự báo tăng trưởng 16% trong năm 2025

VOV.VN - Mảng du lịch trực tuyến tại Việt Nam được dự báo tăng 16%, đạt 4 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa trong năm nay. Ngành du lịch hiện là một trong những trụ cột kinh tế của Việt Nam, với mức tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2024 kéo dài sang 2025.

Theo báo cáo thường niên Kinh tế số khu vực Đông Nam Á (e-Conomy SEA 2025) lần thứ 10 do Google, Temasek và Bain & Company vừa công bố, nền kinh tế số Việt Nam được dự báo đạt 39 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa vào cuối năm 2025. Với mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước, Việt Nam trở thành nền kinh tế số với tốc độ phát triển nhanh thứ hai trong khu vực Đông Nam Á.

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images

Đáng chú ý trong báo cáo nền kinh tế số Việt Nam năm 2025, mảng du lịch trực tuyến được dự báo tăng 16%, đạt 4 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa. Báo cáo nhận định, ngành du lịch hiện là một trong những trụ cột kinh tế của Việt Nam, với mức tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2024 kéo dài sang 2025. Nhờ chính sách thị thực thuận lợi cùng chiến lược quảng bá quốc tế, thành tích ấn tượng của Việt Nam đã phản ánh cả sự phục hồi của lượng khách quốc tế, đặc biệt là từ thị trường châu Á và châu Âu, và sự vững vàng của phân khúc du lịch nội địa.

Nhìn chung ở Đông Nam Á, tổng giá trị hàng hóa của du lịch trực tuyến tăng trưởng chủ yếu là do giá vé máy bay liên tục tăng, song song với lượng khách du lịch tiếp tục phục hồi. Ngành dịch vụ lưu trú cũng đang tăng trưởng tương tự, do việc tăng giá phòng khách sạn trên toàn khu vực, đặc biệt là ở các thị trường có nhu cầu cao như Singapore và Malaysia, giá phòng khách sạn đã tăng trung bình hơn 20%.

Báo cáo nền kinh tế số Việt Nam năm 2025, trong đó mảng du lịch trực tuyến được dự báo tăng 16%, đạt 4 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa. Nguồn: Google

Các quốc gia như Indonesia, Malaysia và Việt Nam đã phục hồi lượng khách quốc tế đến từ Trung Quốc và Ấn Độ, bằng cách mở rộng các chương trình miễn thị thực hoặc thị thực điện tử. Tổng lượng khách quốc tế đến tại các quốc gia này đang chứng kiến ​​mức tăng trưởng hai con số trong nửa đầu năm 2025.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, người dân tại Đông Nam Á đang có xu hướng du lịch nước ngoài ngắn ngày hơn, và các điểm đến trong khu vực được lựa chọn nhiều hơn. Thời gian trung bình của các chuyến đi đường dài đến các điểm đến ngoài khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã giảm 1,3 ngày; trong khi du lịch trong nước và nội vùng ít bị ảnh hưởng bởi xu hướng này.

Nhật Bản củng cố vị thế là điểm đến hàng đầu cho du khách Đông Nam Á, nhờ tỷ giá hối đoái thuận lợi và những trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn. Trong khi đó, Trung Quốc đang nổi lên như một điểm đến quan trọng, với tăng trưởng thị phần khoảng 2%. Sự gia tăng này được hỗ trợ bởi chính sách miễn thị thực mới được Trung Quốc áp dụng cho một số quốc gia ASEAN và sự gia tăng đáng kể về kết nối hàng không.

Nguồn vov.vn