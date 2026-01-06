5 Gen Z lần đầu góp mặt tại giải Làn Sóng Xanh

Ca sĩ 52Hz, buitruonglinh, Lamoon, Lyhan, Nguyễn Hùng lần đầu nhận đề cử Làn Sóng Xanh, hạng mục “Gương mặt mới xuất sắc”.

52Hz nổi lên sau chương trình Em xinh say hi mùa đầu tiên, vào đến vòng chung kết. Tại show, cô được thí sinh tin tưởng bầu làm đội trưởng bởi khả năng sáng tác, rap, sản xuất nhạc. 52Hz góp mặt trong nhiều bản hit như Run, Không đau nữa rồi, Quả chín quá, Ta di da.

Cô tên thật là Trần Thị Phương Thảo, 27 tuổi, quê Hải Phòng, sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc - mẹ là giáo viên, anh trai là producer. 52Hz từng mơ làm cô giáo. Khi gặp rapper RIO, cô được truyền cảm hứng sáng tác, sau đó rẽ hướng làm ca sĩ. Cũng nhờ đó, cả hai nên duyên vợ chồng, làm đám cưới vào đầu năm 2025.

Trước khi tham gia show, 52Hz từng gây chú ý trong giới indie với các sản phẩm như Sợi chỉ đỏ, Thôi mà, Ngủ một mình cũng quen - những bản rap mang màu sắc tự sự. Nghệ danh của cô lấy cảm hứng từ loài cá voi phát ra tần số 52Hz, được giới khoa học gọi là “cá voi cô đơn nhất thế giới”, từng là nguồn cảm hứng cho phim tài liệu The Loneliest Whale: The Search for 52 của đạo diễn Joshua Zeman.

buitruonglinh gặt hái nhiều thành công trong năm 2025 khi đoạt á quân Anh trai say hi mùa hai. Ca sĩ góp mặt trong nhiều tiết mục triệu view tại show như Hermosa, Crazy, Make up. Nhờ tham gia cuộc thi, anh tăng lượng fan đáng kể.

buitruonglinh (Bùi Trường Linh), 27 tuổi, quê Hà Nội, từng theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Khi cùng gia đình chuyển vào Nam sinh sống, anh tiếp tục theo học tại Nhạc viện TP HCM chuyên ngành Thanh nhạc.

Trước khi đến với Anh trai say hi, anh được công chúng biết đến qua Đường tôi chở em về (61 triệu lượt xem trên YouTube), Dù cho mai về sau (27 triệu), Yêu người có ước mơ (26 triệu), Từng ngày yêu em (38 triệu).

Lamoon phủ sóng làng nhạc sau khi vào top 5 Em xinh say hi. Gương mặt đẹp, giọng ca trong trẻo là yếu tố giúp ca sĩ được khán giả yêu mến. Cô có các bài hát vào bảng xếp hạng của Làn Sóng Xanh như Cầm kỳ thi họa, Bắc thang lên hỏi ông trời.

Sau cuộc thi, cô nhanh chóng phát hành album đầu tay Là Moon, gồm 12 ca khúc tự sáng tác. Giọng ca trẻ cũng đắt show sự kiện, chụp ảnh quảng cáo.

Cô tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, 23 tuổi, là cựu học sinh THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam. Ca sĩ từng đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, đậu á khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM (2021), chuyên ngành diễn viên. Năm 2023, cô thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam, vào top 6 chung cuộc. Người đẹp còn gây chú ý khi đóng vai Út Khờ phim điện ảnh Địa đạo.

Lyhan là á quân của Em xinh say hi mùa đầu tiên, công bố hồi tháng 8/2025. Tại cuộc thi, cô được khán giả nhận xét là cỗ máy nhảy bởi khả năng vũ đạo kết hợp rap, có các tiết mục ấn tượng như Run, Not My Fault. Rời sân chơi, Lyhan chọn hướng đi chậm mà chắc nên chưa tung nhiều dự án.

Cô tên thật là Trần Thảo Linh, 27 tuổi, quê Thanh Hóa. Năm 2018, cô từng tham gia chương trình truyền hình The Debut nhưng không thành công. Sau đó, LyHan được khán giả biết đến nhiều hơn qua các dự án hợp tác Hoàng Tôn trong ca khúc Tình yêu ngủ yên hay Osad qua MV Yêu sắc yếu. Ca sĩ đang có gần hai triệu người theo dõi tài khoản TikTok.

Nguyễn Hùng gây bão làng nhạc năm 2025 với Còn gì đẹp hơn - nhạc phẩm lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ, hút hàng chục triệu lượt xem. Ca khúc từng thắng cúp Âm nhạc truyền cảm hứng tại giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025. Từ chàng trai vô danh, Nguyễn Hùng trở thành hiện tượng của làng nhạc.

Ngoài đề cử Gương mặt mới xuất sắc, Nguyễn Hùng góp mặt trong hạng mục quan trọng khác của Làn Sóng Xanh như Nam ca sĩ/rapper của năm. Còn gì đẹp hơn còn tranh giải Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm. "Tôi thấy biết ơn và hạnh phúc khi vào đề cử. Sự ghi nhận là động lực để tôi phấn đấu hơn với nghề", anh nói.

Nguyễn Hùng, 27 tuổi, sinh ra tại Gia Lai. Tuổi thơ của anh gắn liền với nương rẫy, đồi cà phê và những buổi chiều nghe radio. Hết cấp ba, anh ra Đà Nẵng học ngành điện ôtô, đồng thời làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê. Tại đây, anh quen bạn của chủ quán - sinh viên ngành đạo diễn, rồi bén duyên với diễn xuất. Khi tham gia dự án Đàn cá gỗ, đạo diễn không đủ kinh phí mua bản quyền ca khúc mới nên nhờ Nguyễn Hùng sáng tác một bài. Từ đó Phép màu ra đời, giúp Nguyễn Hùng bước sang lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp đến nay.

