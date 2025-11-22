Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân: Mùa đông băng tuyết kỳ diệu của Trung Quốc

Vào thời điểm này trong năm, các thành phố như Cáp Nhĩ Tân và Mẫu Đơn Giang của Trung Quốc đang chuẩn bị mang đến những trải nghiệm mới nhất về “nền kinh tế băng tuyết” của Trung Quốc, thu hút sự chú ý của cả du khách quốc tế và trong nước.

Hai thành phố phía bắc Trung Quốc là Cáp Nhĩ Tân và Mẫu Đơn Giang đang kỳ vọng mức tăng trưởng du lịch kỷ lục chưa từng có, nhờ sự mở rộng gần đây của các điểm tham quan và các dịch vụ du lịch thể thao mùa đông mới được khai thác. Du khách sẽ được chứng kiến ​​nền kinh tế mùa đông đang phát triển của Trung Quốc, bao gồm các điểm tham quan tổ chức thể thao mùa đông lấp lánh và các tác phẩm điêu khắc tinh tế.

Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân: Điểm đến hấp dẫn du khách toàn cầu

Cáp Nhĩ Tân, thường được gọi là “Thành phố băng” của Trung Quốc, từ lâu đã là trung tâm du lịch mùa đông, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Năm nay, Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân, công viên giải trí băng tuyết lớn nhất thế giới, đang chuẩn bị cho một mùa đông đặc biệt. Công viên sẽ sử dụng hơn 400.000 mét khối băng và tuyết để tạo nên những tác phẩm điêu khắc và điểm tham quan tuyệt đẹp, bao phủ một diện tích khổng lồ 1,2 triệu mét vuông, lớn hơn 200.000 mét vuông so với năm trước.

Năm nay, công viên sẽ triển khai một loạt điểm tham quan mới để thu hút du khách, chẳng hạn như các trại suối nước nóng, đường trượt tuyết xuyên quốc gia, diễu hành theo chủ đề và nhiều hoạt động trên băng tuyết. Theo ông Vương Hồng Tân, Giám đốc Sở Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình và Du lịch Cáp Nhĩ Tân, công viên cũng sẽ nâng cao dịch vụ du lịch thông minh và các tiện ích hỗ trợ tiếp cận để chào đón du khách quốc tế tốt hơn.

Các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Trung Quốc đón chào mùa mới khi trận tuyết rơi đầu tiên. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ông Vương Hồng Tân cho biết, thành phố sẽ triển khai một loạt các điểm tham quan băng tuyết hấp dẫn vào tháng 12 này, bao gồm Triển lãm tuyết Sun Island rộng 1,5 triệu mét vuông và lễ hội sôi động trên sông Tùng Hoa đóng băng.

Một trong những điểm nhấn của mùa đông Cáp Nhĩ Tân là triển lãm trải rộng trên diện tích 1,5 triệu mét vuông trưng bày những tác phẩm điêu khắc băng tuyết lộng lẫy. Năm nay, sự kiện này sẽ được kết hợp với Lễ hội băng tuyết sông Tùng Hoa, nơi du khách có thể tận hưởng đa dạng các hoạt động mùa đông như trượt tuyết và hơn 60 môn thể thao trên băng. Những sự kiện ấn tượng, đầy cảm hứng này thể hiện cam kết của khu vực trong việc xây dựng một điểm đến du lịch mùa đông đẳng cấp thế giới.

Công viên Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân, nơi đã thu hút 3,56 triệu lượt khách tham quan trong mùa đông 2024, đang mở rộng các dịch vụ trong mùa đông này. Các điểm tham quan mới bao gồm các trại suối nước nóng, đường trượt tuyết băng đồng, diễu hành theo chủ đề và nhiều hoạt động trên băng tuyết hứa hẹn sẽ mang đến cho trải nghiệm Cáp Nhĩ Tân thêm phần đáng nhớ. Những điểm mới này được thiết kế để thu hút nhiều đối tượng khách du lịch, từ các gia đình tìm kiếm niềm vui lễ hội đến những người ưa mạo hiểm đang tìm kiếm những cuộc phiêu lưu trên tuyết.

Cáp Nhĩ Tân cũng tập trung vào việc nâng cao khả năng tiếp cận và chào đón du khách mùa đông. Thành phố sẽ triển khai một loạt các biện pháp nhằm đảm bảo trải nghiệm du lịch thuận lợi và thú vị cho du khách, bao gồm việc tiếp cận không rào cản và cải thiện các dịch vụ công cộng. Những cải tiến này bao gồm nâng cấp 26 trung tâm thông tin du lịch và hơn 70 nhà vệ sinh tại các điểm tham quan.

Một du khách chụp ảnh phong cảnh băng tuyết kỳ vĩ tại công viên giải trí băng tuyết trong nhà thuộc công viên Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ngoài ra, thành phố còn lắp đặt các trạm sưởi ấm, nơi du khách có thể thưởng thức đồ uống nóng như trà gừng và nước ấm. Để đáp ứng nhu cầu du khách, mười tuyến xe buýt mới đã được bổ sung để đưa đón du khách dọc theo các tuyến đường phổ biến, đồng thời 37 bãi đậu xe bổ sung sẽ được xây dựng, bổ sung hơn 3.000 chỗ đậu xe gần các điểm tham quan chính. Những nỗ lực này thể hiện cam kết của Cáp Nhĩ Tân trong việc mang đến dịch vụ đón tiếp đặc biệt và cải thiện trải nghiệm du lịch tổng thể.

"Nền kinh tế băng tuyết" ở Trung Quốc nở rộ

Nằm cách Cáp Nhĩ Tân 300 km về phía bắc, tại thành phố Mẫu Đơn Giang, Hắc Long Giang, khu danh lam thắng cảnh China Snow Town chính thức mở cửa vào thứ Hai, mang đến cho du khách hơn 30 hoạt động văn hóa và du lịch, từ các lễ hội truyền thống và biểu diễn hiện đại đến các chương trình biểu diễn ánh sáng công nghệ ngoạn mục.

Nổi tiếng với lượng tuyết rơi dày và cảnh quan đẹp như trong truyện cổ tích, China Snow Town đã chào đón 1,45 triệu du khách vào mùa đông năm ngoái, lập kỷ lục mới.

Du khách sẽ được chứng kiến ​​nền kinh tế mùa đông đang phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tại tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, chính quyền địa phương đã công bố kế hoạch phát hành gói phiếu mua hàng trị giá 100 triệu nhân dân tệ cho khách du lịch mùa đông và người dân địa phương, nhằm mục đích thúc đẩy tiêu dùng.

Ông Jin Zhenlin, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Cát Lâm cho biết, tỉnh này cũng đang cung cấp dịch vụ đưa đón giảm giá đến các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng, nhằm mục đích thu hút số lượng người đam mê thể thao mùa đông ngày càng tăng sau Thế vận hội mùa đông châu Á 2025.

Tự hào có nhiều sân trượt băng và khu nghỉ dưỡng trượt tuyết chất lượng cao, Cát Lâm đã giữ vị trí hàng đầu trong một thập kỷ về thu hút số lượng người trượt tuyết lớn nhất trong số các vùng cấp tỉnh của Trung Quốc.

Tỉnh Altay, một điểm đến trượt tuyết nổi tiếng tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc, đang khai thác di sản băng tuyết phong phú và điều kiện trượt tuyết thuận lợi để phát huy tiềm năng mới. Học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại địa phương sẽ được tận hưởng kỳ nghỉ tuyết kéo dài chín ngày, từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 12 và các ngày cuối tuần liền kề, được thiết kế để giúp các em “kết nối với thiên nhiên, kế thừa văn hóa và tăng cường sức khỏe thể chất”.

Cơ quan văn hóa và du lịch Altay đang hợp tác với nhiều khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, địa điểm văn hóa và khách sạn để cung cấp các mức giảm giá cho dịch vụ trượt tuyết, ăn uống, chỗ ở, phương tiện đi lại và các hoạt động văn hóa trong thời gian nghỉ lễ.

Trong mùa tuyết rơi 2023-2024, Altay đã ghi nhận khoảng 4,89 triệu lượt khách du lịch, tạo ra doanh thu 5,1 tỷ Nhân dân tệ. Khu vực này chiếm gần một nửa mức tăng trưởng chung của Tân Cương về cả lượng khách du lịch và doanh thu du lịch.

Nguồn vov