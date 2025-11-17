Con Cò Đây - “hiện tượng số” gắn với hình ảnh bà thím

TikToker Quân Trương - nhà sáng tạo nội dung với tên Con Cò Đây, 26 tuổi - tạo dấu ấn trên nền tảng số qua nhiều video đóng vai các bà thím.

Anh góp mặt trong hạng mục Nhà sáng tạo nội dung của năm tại Vietnam iContent Awards mùa thứ hai, cạnh tranh với Khoai Lang Thang, Khánh Vy, Vĩnh Thích Ăn Ngon, Hannah Olala, Gia đình Truyền hình, Tina Thảo Thi, Jenny Huỳnh.

TikToker Quân Trương quê Hà Nội, là nhà sáng tạo nội dung nổi bật trong hai năm trở lại đây. Con Cò Đây “gây sốt” qua series hóa thân thành người mẹ với hàng chục câu chuyện đời thường, xoay quanh các mối quan hệ gia đình. Khả năng diễn xuất, nhập vai, cùng các màn hóa trang của anh đưa video nhanh chóng vào top xu hướng.

Hồi tháng 10, Con Cò Đây vượt qua nhiều ứng viên thắng cúp “Nhà sáng tạo nội dung của năm” tại TikTok Awards Vietnam 2025. Hiện anh có hơn một triệu fan theo dõi trên nền tảng số. Tên gọi Con Cò Đây được Quân Trương lấy từ nickname “Cò” từng được người thân gọi lúc bé do gầy gò.

Quân Trương tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, chuyên ngành Quản lý Văn hóa. Anh từng làm marketing, truyền thông trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực sáng tạo nội dung. Nhiều năm qua, anh vào TP HCM để phát triển công việc. Trước khi lấn sân sản xuất video mảng giải trí, Quân Trương chuyên review ẩm thực.

TiToker Con Cò Đây hóa thân thành bà mẹ dạy con.

Các video chủ yếu quay tại nhà với các câu chuyện thân thuộc như cách bà mẹ dạy con, đi mua hàng, bữa cơm gia đình. Từ vẻ hài hước, mộc mạc đến phong cách sang chảnh, các vai diễn của anh nhận được sự ủng hộ của người xem. Khán giả để lại các bình luận như “duyên quá” hay “sao giống mẹ tôi thế” khi xem các video của TikToker.

Quân Trương cho biết không tốn nhiều kinh phí cho các video, chủ yếu mất thời gian nghĩ ra ý tưởng, quay dựng. Khi diễn, anh nghĩ đến bà, mẹ hay ký ức về những phụ nữ mình từng gặp, bắt chước tính cách của họ. Anh cho biết mục đích làm series là để người xem có góc nhìn đa chiều, từ đó thấu hiểu và yêu mẹ của mình hơn.

Con Cò Đây không ngại giả gái, xem đó là một phần trong công việc diễn xuất yêu thích. Trung bình, anh mất khoảng nửa tiếng để trang điểm. Bên cạnh tạo hình, anh chú ý đến cử chỉ, điệu bộ nhằm tạo sự chân thật cho các sản phẩm.

Tuy nhiên, một số bình luận cho rằng Quân Trương thường khai thác hình ảnh “người mẹ dữ dằn”, dễ tạo cảm giác bị đóng khung hoặc khó chịu. Anh cho biết tôn trọng góc nhìn của người xem, đón nhận các phản ứng để cân bằng, cải thiện nội dung tốt hơn.

Thời gian đầu Nam tiến, Quân Trương gặp áp lực khi thay đổi môi trường sống, chưa nhiều mối quan hệ. Anh mất nửa năm để thích nghi và cân bằng. Hiện Con Cò Đây đã quen và thấy hứng thú với cuộc sống mới.

Anh sinh ra trong gia đình lao động bình thường, mẹ bán quán bún, bố làm nghề lái xe. Khi các video “gây bão” trên mạng, người thân mới hay biết.

TikToker cho biết nhờ tự lập từ lúc học cấp ba đến nay nên anh đã mua được một căn chung cư nhỏ ở Hà Nội bằng tiền tiết kiệm, không còn để bố mẹ phải lo lắng.

Khi ra đường, Con Cò Đây được khán giả nhận ra. Anh xem tình cảm của mọi người là động lực để cố gắng hơn. Quân Trương nhìn nhận thành công bước đầu đến từ 20% may mắn, còn lại là sự nỗ lực, kiên trì, dám thử sức với điều mới.

Anh xác định công việc sáng tạo nội dung là nghề nghiệp, không phải “vui trên mạng”, nên luôn đặt tính nghiêm túc lên đầu. Với thị trường ngày càng có nhiều TikToker nổi lên, Con Cò Đây cho rằng việc giữ dấu ấn cá nhân, mở hướng đi mới, kết nối cộng đồng là chìa khóa để tồn tại và phát triển. “Tôi muốn duy trì các video có nội dung sạch, truyền cảm hứng đến người xem”, Quân Trương nói.

Nhiều đồng nghiệp của anh như TikToker Ngọc Thiệp (phải, hàng đầu), Marko Nguyễn, Ngọc Kem nhận xét Con Cò Đây có lối diễn xuất tự nhiên. Khi làm việc cùng nhau, họ tạo không khí thoải mái, tung hứng ăn ý.

Đầu tháng 11, Hoa hậu Lương Thùy Linh mời Con Cò Đây góp mặt trong series Xinh-Đờ-Rê-Linh do cô đầu tư sản xuất. “Quân có những mảng miếng hài tự nhiên khiến tôi phải học hỏi cho định hướng diễn xuất của mình trong tương lai”, người đẹp nói.

Con Cò Đây còn hóa thân thành hàng xóm, học sinh hay các ông bố trong tình huống đời thường. Gần đây, anh phát triển series mới, đóng nhân vật Hồng Thơ hoặc cùng hội bạn cosplay thành viên nhóm nhạc HKT.

