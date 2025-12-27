Sam Worthington - diễn viên vô danh đổi đời nhờ “Avatar”

Từng sống lang bạt trong xe hơi, Sam Worthington vụt sáng thành sao Hollywood khi được đạo diễn James Cameron chọn đóng chính loạt bom tấn “Avatar”.

Avatar: Fire and Ash nhanh chóng được đón nhận khi ra rạp toàn cầu hôm 19/12, với doanh thu đạt khoảng 500 triệu USD sau bảy ngày. Bên cạnh sự quan tâm cho thương hiệu, Sam Worthington, 39 tuổi, tiếp tục gây chú ý trong lần thứ ba đảm nhận vai chính Jake Sully. Theo ScreenRant, diễn xuất của anh chú trọng thể hiện nội tâm, qua đó cho thấy sự phát triển tâm lý nhân vật trong quá trình đối đầu kẻ thù.

Trailer “Avatar: Fire and Ash”, nhân vật của Sam Worthington xuất hiện từ giây thứ 40. Video: Disney Vietnam

Theo Variety, trước khi thử vai trong bom tấn Avatar, Sam Worthington không có chỗ đứng tại Hollywood. Lý lịch diễn xuất của anh khi đó khá khiêm tốn: tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Kịch quốc gia Australia (NIDA) năm 1998 ở tuổi 22, chủ yếu đóng vai nhỏ ở các dự án điện ảnh và truyền hình. Đến năm 2004, Worthington mới tạo dấu ấn khi giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc của Viện Phim Australia (AFI), nhờ tác phẩm Somersault do Cate Shortland đạo diễn.

Worthington nói với Men’s Journal giai đoạn đó anh thiếu động lực, mất phương hướng làm nghề. Để thay đổi, diễn viên quyết định bán tài sản, chỉ giữ lại vài túi đồ thiết yếu và sống trong chiếc Toyota Corolla cũ. “Tôi bán tất cả những gì có cho bạn bè vì tôi không thích con người mình lúc đó”, anh nói. Cũng trong thời gian này, Worthington tình cờ nghe thông tin về buổi tuyển diễn viên cho một dự án khoa học viễn tưởng của Mỹ chưa công bố tên. Anh lái xe đến Sydney ghi hình và gửi đoạn băng casting cho đoàn phim.

Trên Variety, diễn viên cho biết được yêu cầu diễn một cảnh có nhân vật tên Jake Sully đặt chân đến một hành tinh hư cấu. Bực bội với việc chỉ được cung cấp thông tin một cách mập mờ, Worthington không đọc thoại như chỉ dẫn, thậm chí nhổ kẹo cao su về phía máy quay để thể hiện sự thách thức. Nhưng anh không biết hành động này lại gây ấn tượng mạnh với James Cameron, để rồi đưa anh vào danh sách ứng viên.

Ở một bài phỏng vấn trên tạp chí này, James Cameron nói dù ban đầu còn dè dặt trước giọng nói đậm chất Australia của Worthington, đạo diễn dần nhận ra đây là mẫu diễn viên mang cho ông cảm giác sẵn sàng dấn thân trong những dự án lớn. Cameron kỳ vọng diễn viên truyền tải quá trình trưởng thành của Jake Sully, từ một người lính cộc cằn thành thủ lĩnh truyền cảm hứng.

Bất chấp lo ngại của hãng phim khi giao vai chính trong dự án đầu tư hơn 200 triệu USD cho một gương mặt không có tên tuổi, Worthington vẫn được chọn. Nhà sản xuất Lon Landau từng cho biết việc báo tin trúng tuyển cho anh mất vài ngày do diễn viên lúc đó ở trên núi, không có sóng điện thoại. Sau đó, Sam Worthington chuyển đến Los Angeles tập trung cho vai Jake Sully. Anh sống ở khách sạn với tiền phụ cấp hàng ngày, có hôm ngủ trong xe đợi đến giờ tập luyện.

Thành công của Avatar đưa Worthington trở thành ngôi sao toàn cầu, nhưng cũng kéo theo mặt trái. Diễn viên cho biết việc bị paparazzi theo dõi và áp lực từ sự nổi tiếng nhanh khiến anh trở nên căng thẳng, chìm đắm trong men rượu. Bước ngoặt đến khi vợ anh, người mẫu Lara Bingle, đưa ra “tối hậu thư”: “Anh muốn sống thế nào cũng được, nhưng em không nhất thiết phải ở lại với anh”.

Lời nói ấy giúp Worthington nhìn lại bản thân và bỏ uống rượu. Anh cũng điều chỉnh định hướng nghề nghiệp, ưu tiên những vai diễn có chiều sâu như trong Hacksaw Ridge, Lansky hay loạt phim Under the Banner of Heaven. Đồng nghiệp Andrew Garfield nhận xét Worthington ngày càng linh hoạt, cởi mở trong sáng tạo. "Sam có độ sâu trong diễn xuất. Bên ngoài anh ấy có vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc", Garfield nói.

Sam Worthington (trái) và tạo hình của anh trong phim “Avatar”. Ảnh: Everett Collection

Trong cuộc phỏng vấn với The Washington Post hôm 18/12, Sam Worthington cho biết chọn lối sống giản dị, tránh phô trương hơn là trở thành tâm điểm chú ý. Anh tự nhận là người hướng nội, không thoải mái với việc bị chụp ảnh hay đào sâu đời tư, dù hiểu đó là một phần không thể tránh của công việc.

Hiện diễn viên sống cùng vợ và ba con trai tại New York (Mỹ), nơi các quy định nghiêm ngặt với paparazzi giúp gia đình anh không bị làm phiền. Trong một cuộc trò chuyện với tạp chí GQ cuối năm 2024, Worthington cho biết gia đình giúp anh vượt qua áp lực công việc, góp phần định hình cuộc sống lẫn sự nghiệp. Nghệ sĩ thường đưa các con đến phim trường để chúng hiểu vì sao bố phải xa nhà trong thời gian dài.

Năm sau, Worthington tham gia hai dự án điện ảnh, lần lượt hợp tác đạo diễn Midi Z và Alejandro Monteverde. Anh trở lại sân khấu với vai chính trong vở kịch Doubt: A Parable tại Sydney Theatre Company.

Tài tử cho biết sẵn sàng đảm nhận vai diễn Jake Sully trong các phần Avatar sau này. "Tôi vẫn thường nói mình là người lính của Jim (tên thường gọi của đạo diễn James Cameron). Anh ấy trao cho tôi cơ hội trở thành Jake, cả hai cùng phát triển nhân vật và tạo nên sự gắn kết", diễn viên nói trên The Washington Post.

Nguồn vnexpress.net