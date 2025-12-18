Hội sách Phú Thọ 2025

Từ ngày 17 đến 28/12, tại sân Trung tâm thương mại Vincom Plaza Việt Trì (đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu) diễn ra Hội sách Phú Thọ 2025, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận.

Không gian Hội sách Phú Thọ 2025 thu hút đông đảo bạn đọc đến tham quan, lựa chọn sách.

Hội sách giới thiệu nhiều thể loại sách với nội dung phong phú như bách khoa tri thức, văn học, kỹ năng sống, nuôi dạy trẻ, sách sáng tạo, truyện kể, tiểu thuyết, ngoại ngữ..., đáp ứng nhu cầu đọc, học tập và giải trí của bạn đọc ở nhiều lứa tuổi.

Bên cạnh đó, hội sách triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Nhiều đầu sách được bán đồng giá từ 19.000 đến 79.000 đồng; các đầu sách “hot”, sách bán chạy giảm giá từ 30% đến 50%. Đặc biệt, chương trình mua sách theo cân với mức giá 99.000 đồng/kg và giờ vàng “săn deal” giảm 35% cho toàn bộ sách bestseller trong hai khung giờ 9h00–10h00 và 19h00–20h00 hằng ngày thu hút đông đảo bạn đọc tham gia.

Hội sách có nhiều đầu sách dành cho thiếu nhi bổ ích, hấp dẫn.

Với nội dung đa dạng và nhiều chương trình khuyến mãi thiết thực, Hội sách Phú Thọ 2025 là điểm đến hấp dẫn trong dịp cuối năm, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và khơi dậy niềm đam mê tri thức trong cộng đồng.

Hội sách là điểm đến văn hóa ý nghĩa, góp phần lan tỏa phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Hà Trang