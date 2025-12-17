Cưỡng chế thu hồi đất phục vụ xây dựng Cụm công nghiệp Tam Nông

Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất xã Vạn Xuân đã tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất đối với 5 hộ dân để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Nông.

Các hộ dân thuộc diện bị cưỡng chế gồm: hộ ông Nguyễn Tiến Cường, khu 13; ông Ngô Văn Tuấn, khu 14; ông Hán Văn Trọng, khu 14; ông Nguyễn Văn Thắng, khu 15 và bà Hán Thị Thường, khu 17. Tổng diện tích đất bị thu hồi là trên 1,3 ha, đều là đất rừng sản xuất theo quy định của Nhà nước.

Lực lượng chức năng đọc các quyết định cưỡng chế, thu hồi đất để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Tam Nông.

Theo Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất xã Vạn Xuân, trước khi tổ chức cưỡng chế, cấp ủy, chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể của xã đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, giải thích các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Nông. Tuy nhiên, 5 hộ dân nói trên vẫn không đồng ý bàn giao mặt bằng theo quy định.

Trước tình hình đó, để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch, UBND xã Vạn Xuân đã ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất đối với các hộ dân thuộc diện thu hồi nhưng không chấp hành. Việc tổ chức cưỡng chế được triển khai theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho lực lượng tham gia và người dân trong khu vực.

Quá trình cưỡng chế diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ theo đúng phương án đã được phê duyệt. Ngay sau khi hoàn tất việc cưỡng chế thu hồi đất, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất xã Vạn Xuân đã tiến hành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu để triển khai thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Nông theo kế hoạch đề ra.

Lực lượng chức năng tiến hành các hoạt động cưỡng chế, thu hồi đất để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Tam Nông.

Cụm công nghiệp Tam Nông có chủ đầu tư là Công ty cổ phần xây dựng Đức Anh. Đây là dự án do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt. Việc thu hồi đất nhằm phục vụ mục tiêu xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Việc kiên quyết tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai.

Hồng Duyên