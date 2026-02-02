Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Phú Thọ và tỉnh Hủa Phăn

Chiều 2/2, Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Phon Súc In Thạ Vông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh làm Trưởng đoàn đã sang thăm, chúc Tết tỉnh Phú Thọ; tiến hành Hội đàm và triển khai ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông và Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn Phon Súc In Thạ Vông ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Quách Tất Liêm - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thông tin tới đoàn công tác về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức thành công vừa qua; khái quát về tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất với những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2025.

Đồng chí đánh giá cao Đoàn công tác với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đại diện các sở, ngành của tỉnh Hủa Phăn lần này đã thể hiện sự quan tâm, thiện chí và quyết tâm của chính quyền tỉnh Hủa Phăn trong việc tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Phú Thọ.

Đây là dịp để hai bên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất các nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực trong thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh tại buổi hội đàm.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường trao đổi đoàn chuyên môn để chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nhất là phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, tiếp nhận học sinh, sinh viên tỉnh Hủa Phăn sang học tập tại Phú Thọ.

Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu Nhân dân; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của mỗi địa phương.

Trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, xóa đói, giảm nghèo, phát triển nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội. Từng bước thúc đẩy hợp tác thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi bên.

Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn tặng hoa chúc mừng đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vừa được Đại hội XIV bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn Phon Súc In Thạ Vông cảm ơn sự đón tiếp của tỉnh Phú Thọ, chúc mừng những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua; đồng thời thông tin khái quát về tỉnh Hủa Phăn.

Theo đó, Hủa Phăn là một trong 18 tỉnh của Lào, nằm phía Đông Bắc Lào có diện tích tự nhiên là 16.500km2. Tỉnh Hủa Phăn giáp với ba tỉnh của Việt Nam là: Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An, với đường biên giới dài 577km. Tỉnh Hủa Phăn có 10 huyện, 729 bản với tổng dân số là 318.383 người thuộc 9 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà lưu niệm cho tỉnh Hủa Phăn.

Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn tặng quà lưu niệm cho tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phon Súc In Thạ Vông khẳng định, mối quan hệ hợp tác hữu nghị, gắn bó giữa tỉnh Hủa Phăn với tỉnh Hòa Bình trước đây đã được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai tỉnh dày công vun đắp, trở thành nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng và nâng tầm quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, đồng chí bày tỏ mong muốn tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Phú Thọ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống hợp tác tốt đẹp, tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, nhất là các cuộc gặp gỡ cấp cao nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Đồng chí cũng đề nghị hai tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để các sở, ban, ngành thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng quan tâm; đồng thời thúc đẩy kết nối, tạo cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp hai tỉnh tăng cường trao đổi thông tin, tìm hiểu môi trường đầu tư, hợp tác phát triển trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.

Bên cạnh đó, tỉnh Hủa Phăn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Phú Thọ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và hỗ trợ xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền chặt giữa hai tỉnh.

Tại buổi hội đàm, hai bên cùng trao đổi, thống nhất các nội dung và giải pháp thúc đẩy hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác mới giữa hai tỉnh Phú Thọ và Hủa Phăn, qua đó đưa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương bước sang giai đoạn phát triển mới, ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững, góp phần vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Đinh Vũ