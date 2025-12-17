Lương Sơn tập trung nâng cao chất lượng truyền thông giảm nghèo bền vững

Thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 6 về truyền thông giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Lương Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đổi mới nội dung và hình thức thông tin tuyên truyền. Qua đó, giúp người dân tiếp cận đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từng bước thay đổi tư duy, chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hội nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ sản xuất nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2025 xã Lương Sơn.

Xác định thông tin, tuyên truyền là giải pháp quan trọng hàng đầu trong triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, cấp ủy, chính quyền xã Lương Sơn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và khu dân cư phối hợp chặt chẽ, tập trung tuyên truyền về đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Nội dung không chỉ tập trung vào khía cạnh kinh tế mà còn mở rộng sang các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Để nâng cao hiệu quả truyền thông về giảm nghèo đa chiều, xã lồng ghép tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, phổ biến chính sách giảm nghèo; biểu dương, nhân rộng các gương điển hình vượt khó; tổ chức phong trào thi đua “Vì người nghèo”; phát động hưởng ứng các cuộc thi, chuyên đề trên báo chí. Đồng thời, quan tâm nâng cấp, vận hành hiệu quả Trang thông tin điện tử của xã; đa dạng các hình thức tuyên truyền trên báo, tạp chí, video, phát thanh, tuyên truyền lưu động và mạng xã hội, bảo đảm thông tin được truyền tải kịp thời, dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Song song công tác tuyên truyền, giai đoạn 2020 - 2025, xã Lương Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chính sách về lao động, việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội. Bình quân mỗi năm, xã giải quyết việc làm mới cho trên 1.000 lao động; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn 23%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 83,3%, trong đó có chứng chỉ, bằng cấp đạt 68%. Các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn vệ sinh lao động được triển khai đầy đủ, đúng quy định.

Cùng với đó, xã thực hiện lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025 với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, kinh doanh được triển khai kịp thời, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân.

Mô hình phát triển kinh tế của ông Nguyễn Văn Tiến ở thôn Bùi Trám, xã Lương Sơn cho thu nhập khá, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững của xã.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được quan tâm; các chế độ, chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội, người có công và gia đình chính sách được thực hiện đầy đủ. Xã tích cực vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Lê Minh Long - Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn cho biết: Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, UBND xã đã ban hành kế hoạch triển khai Tiểu dự án 2, Dự án 6 về truyền thông giảm nghèo đa chiều. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chương trình, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Nhờ làm tốt công tác truyền thông, các chủ trương, chính sách về giảm nghèo được triển khai kịp thời, chính xác, phù hợp với thực tiễn từng địa bàn, đối tượng. Qua đó, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong thực hiện các chương trình giảm nghèo; tích cực tham gia phát triển sản xuất, xây dựng mô hình sinh kế, ổn định đời sống và nâng cao thu nhập.

Mới đây, xã Lương Sơn đã tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ sản xuất nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2025. Qua rà soát, các trường hợp phát sinh, điều chỉnh đều được Ban Chỉ đạo xã thẩm định kỹ lưỡng, bảo đảm đúng người, đúng đối tượng, không bỏ sót, không trùng lặp. Theo kết quả rà soát, toàn xã hiện có 9.598 hộ với hơn 40.000 nhân khẩu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,25%, hộ cận nghèo 0,64%, hộ sản xuất nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình chiếm 0,13%.

Những kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để xã Lương Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng truyền thông, phát huy nội lực, huy động hiệu quả các nguồn lực, thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.

Ngọc Lam