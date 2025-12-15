Xã hội
Hội Doanh nhân tỉnh thăm hỏi, trao hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ sạt lở đá tại Quốc lộ 6

Chiều 15/12, Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ cùng đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đến phúng viếng, thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho thân nhân hai nạn nhân trong vụ sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6.

Hội Doanh nhân tỉnh hỗ trợ kinh phí cho gia đình nạn nhân Bùi Văn Cường, xóm Mường Cộng, xã Tân Lạc.

Hai nạn nhân là Bùi Văn Thìn, sinh năm 1980 và Bùi Văn Cường, sinh năm 1973, cùng trú tại xóm Mường Cộng, xã Tân Lạc là công nhân Công ty Đường bộ 22 tử vong trong vụ sạt lở đất, đá chiều 14/12 tại Km124+300, Quốc lộ 6 địa phận xã Mai Châu.

Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Bùi Văn Thìn.

Đại diện Hội Doanh nhân tỉnh đã chia sẻ, gửi lời chia buồn sâu sắc trước những mất mát to lớn của các gia đình; đồng thời trao hỗ trợ 125 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, góp phần giúp các gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Nguyễn Thúy - Sơn Tùng

