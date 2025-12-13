Dai-ichi Life Việt Nam chung tay hỗ trợ người dân Lương Sơn ổn định cuộc sống sau thiên tai

Với thông điệp “Kết nối Triệu Yêu Thương” và lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” đến người dân tại các tỉnh, thành chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, ngày 10/12, Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đã đến thăm và trao 80 suất tiền mặt, tổng trị giá 80 triệu đồng, mỗi suất 1 triệu đồng, cho 80 hộ dân bị thiệt hại nặng nề trong đợt bão lũ vừa qua tại xã Sơn Lương.

Ông Nguyễn Trọng Bằng, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Miền Tây Bắc, Dai-ichi Life Việt Nam (thứ 2, từ phải qua) trao biểu trưng tài trợ cho Ông Lê Tiến Quân – Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh Phú Thọ

Hoạt động này nằm trong chương trình “Kết nối Triệu Yêu Thương - Hạnh phúc cho cộng đồng” do Dai-ichi Life Việt Nam triển khai với với tổng số tiền tài trợ 3,8 tỷ đồng, nhằm mang đến sự hỗ trợ thiết thực, giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ và cải tạo cơ sở vật chất cho các trường học sau thiên tai tại 17 tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung, gồm: Cao Bằng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Người dân xã Lương Sơn, Phú Thọ là một trong 17 địa phương được Dai-ichi Life Việt Nam hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Dai-ichi Life Việt Nam, Chủ tịch Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp”, chia sẻ: “Bão lũ qua đi, nhưng hậu quả nặng nề vẫn khiến cuộc sống bà con nơi đây gặp muôn vàn khó khăn. Hôm nay, chúng tôi rất xúc động khi có mặt tại xã Sơn Lương, để thăm hỏi và trao quà, giúp bà con vượt qua gian khó, sớm ổn định cuộc sống. Hy vọng với sự quan tâm từ các cơ quan Ban Ngành địa phương, xã hội và sự chung tay góp sức từ Dai-ichi Việt Nam, người dân xã Sơn Lương sẽ được tiếp thêm nghị lực để xây dựng cuộc sống tốt đẹp và tương lai tươi sáng hơn”.

Tính tới thời điểm này, Dai-ichi Life Việt Nam đã đến thăm và trao 1.240 suất hỗ trợ, tổng trị giá 1,24 tỷ đồng, cho 1.240 hộ dân tại các tỉnh Cao Bằng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Ninh Bình, Phú Thọ và Lạng Sơn. Chương trình ý nghĩa này sẽ tiếp tục được Công ty triển khai tại các tỉnh, thành khác trong tháng 12/2025. Tháng 8 và 9/2025, Dai-ichi Life Việt Nam cũng hỗ trợ hơn 540 triệu đồng giúp người dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 vừa qua tại Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh. Song hành cùng hoạt động kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp”, Công ty khởi xướng nhiều chương trình, sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa, tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 80 tỷ đồng xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội trong hơn 18 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam.

Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong suốt 18 năm qua

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, 9 tháng đầu năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam vẫn đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ: tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 13.400 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trên 2.170 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu trong các công ty BHNT nước ngoài tại Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.690 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 840 tỷ đồng. Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 4.236 tỷ đồng, nâng tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm lên hơn 28.490 tỷ đồng trong gần 18 năm qua. Tổng trích lập dự phòng nghiệp vụ gần 57.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam là doanh nghiệp BHNT tiên phong hoàn thiện danh mục sản phẩm thế hệ mới, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn chuyển mình của thị trường. Song song đó, Công ty nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái Chăm sóc Sức khỏe & Hạnh phúc nhằm mang đến trải nghiệm hiện đại và thân thiện hơn cho khách hàng.

Với những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng, Dai-ichi Life Việt Nam đã được vinh danh “Doanh nghiệp Vì Cộng đồng – Saigon Times CSR” lần thứ 7 liên tiếp (2019 - 2025) do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức; “Doanh nghiệp Văn hóa UNESCO 2025”, do Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trao tặng.

P.V