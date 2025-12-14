Phụ nữ xã Thượng Cốc giúp nhau giảm nghèo bền vững

Ở xã Thượng Cốc, hình ảnh những người phụ nữ cần cù, chịu thương chịu khó, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau từng cây giống, đồng vốn hay một nghề mới đã trở thành nét đẹp quen thuộc. Từ tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, hội viên phụ nữ không chỉ vươn lên thoát nghèo bền vững mà còn lan tỏa nguồn cảm hứng mạnh mẽ, mở ra nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, bền vững, tạo sinh kế ổn định cho chính mình và cộng đồng.

Mô hình gia công ủ ấm của gia đình chị Bùi Thị Diễm - chi hội phụ nữ xóm Mới, tạo việc làm cho 150 lao động, với thu nhập 3-4 triệu đồng/người/tháng.

Những năm gần đây, nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Thượng Cốc dù gặp không ít khó khăn về kinh tế, điều kiện gia đình và việc làm nhưng vẫn nỗ lực tìm hướng đi mới để ổn định cuộc sống. Tiêu biểu là chị Bùi Thị Diễm - chi hội phụ nữ xóm Mới đã mạnh dạn tổ chức mô hình gia công ủ ấm cho các doanh nghiệp. Trước đây, thu nhập của chị chủ yếu dựa vào nông nghiệp, cuộc sống bấp bênh. Sau khi được Hội Phụ nữ tạo điều kiện tham gia các lớp học nghề, kết nối với doanh nghiệp, chị quyết định mở điểm gia công ủ ấm ngay tại nhà với 150 lao động, thu nhập từ 3-4 triệu đồng/người/tháng. Nhờ sự chăm chỉ và khéo tay, sản phẩm ủ ấm luôn đảm bảo chất lượng, được doanh nghiệp tin tưởng đặt hàng quanh năm. Mô hình của gia đình chị Diễm trở thành điểm tựa cho nhiều phụ nữ hoàn cảnh khó khăn có việc làm tại chỗ, tự tin vươn lên làm chủ kinh tế gia đình.

Không riêng gia đình chị Diễm, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế đã lan rộng ở tất cả các xóm trên địa bàn xã. Hội LHPN xã Thượng Cốc phối hợp với Ngân hàng CSXH hỗ trợ vay vốn cho hơn 100 hộ nghèo, cận nghèo với tổng dư nợ hơn 24 tỷ đồng để đầu tư trồng rừng, chăn nuôi trâu, bò, lợn sinh sản; hỗ trợ gần 1.000 hội viên tham gia các lớp học chăn nuôi, đan lát, may công nghiệp, trồng trọt,... từ đó giúp nhiều hội viên có thêm việc làm ổn định.

Chủ tịch Hội LHPN xã Thượng Cốc Đào Thị Kim Liên cho biết: Công tác hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Hội không chỉ hỗ trợ về vốn hay kỹ thuật mà giúp hội viên thay đổi tư duy, mạnh dạn làm ăn, biết liên kết, hợp tác để tăng hiệu quả kinh tế. Hội luôn đồng hành bằng các hoạt động cụ thể như tổ chức tập huấn, kết nối tiêu thụ sản phẩm, nhân rộng các mô hình phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đa số phụ nữ nghèo trên địa bàn đều thiếu vốn, thiếu kiến thức sản xuất, vì vậy “cầm tay chỉ việc” là yếu tố quan trọng để giúp hội viên tự tin phát triển kinh tế.

Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Thượng Cốc còn chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên. Các buổi sinh hoạt chi hội được duy trì đều đặn với nội dung phong phú như: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản... Từ đó, hội viên thêm gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm và động viên nhau trong cuộc sống. Song song với đó, Hội còn phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Nông dân triển khai các hoạt động tình nguyện, trồng hoa, vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, sửa chữa nhà ở cho hội viên khó khăn... Hiện toàn xã có 7 đường hoa, 14 đường cờ, duy trì dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm ngày 18 hằng tháng. Những hoạt động đó không chỉ mang lại lợi ích thiết thực mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng.

Với sự đồng lòng, đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, phụ nữ xã Thượng Cốc đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những việc làm thiết thực, những mô hình hiệu quả đã và đang tạo nên diện mạo mới cho đời sống của phụ nữ nơi đây, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh.

