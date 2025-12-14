Thời tiết ngày 14/12: Không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn, rét đậm ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, gây mưa diện rộng, nhiệt độ giảm sâu và gió mạnh trên biển.

Tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; nền nhiệt phổ biến giảm từ 3-6 độ C so với những ngày trước. Trên biển, trạm Bạch Long Vĩ ghi nhận gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9.

Theo cơ quan khí tượng, trong ngày 14/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc duy trì cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, trời chuyển rét rõ rệt.

Trong ngày và đêm 14/12, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Sáng cùng ngày, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo trong ngày và đêm 14/12, từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ tại các đô thị thấp trũng và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Không khí lạnh gây mưa lớn, rét đậm ở Bắc Bộ.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác, có nơi kèm dông; cục bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to với lượng mưa trên 30mm. Phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Từ đêm 14/12, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có xu hướng giảm dần.

Do tác động của không khí lạnh, Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; đồng bằng Bắc Bộ 11-14 độ C; Bắc Trung Bộ 12-15 độ C. Khu vực Hà Nội trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 2 - 4m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng cao 4-6m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, giữa Biển Đông và phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân vùng núi đề phòng rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sức khỏe và sản xuất; các địa phương ven biển và ngư dân theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh, sóng lớn để bảo đảm an toàn trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực Nam đồng bằng sáng sớm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi và trung du 8-11 độ C, có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15 độ C; phía Nam có nơi 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21-24 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, riêng TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

