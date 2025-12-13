“Cháy” dịch vụ mùa cưới

Thời điểm cuối năm cũng là lúc thị trường cưới hỏi bước vào cao điểm, kéo theo hàng loạt dịch vụ đồng loạt “cháy” lịch. Nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ cưới - hỏi cho biết đã kín đơn đến tận tháng 1/2026. Nhu cầu tăng mạnh, yêu cầu ngày càng cao khiến các đơn vị cung cấp dịch vụ phải hoạt động hết công suất, phản ánh sức nóng đặc biệt của mùa cưới năm nay.

Dịch vụ quay/chụp phóng sự trong lễ ăn hỏi, lễ cưới trở nên rất “hot” trong mùa cưới

Những ngày này, đội ngũ nhân viên của nhà rạp Sự kiện Lâm Sung (xã Yên Kỳ) đang tất bật chuẩn bị cho hàng loạt lễ cưới liên tiếp trong mùa cao điểm cuối năm. Từ dựng rạp, trang trí sân khấu, bố trí bàn ghế đến kiểm tra hệ thống âm thanh - ánh sáng... mọi công đoạn đều được sắp xếp nhịp nhàng, nhưng lịch đặt dày đặc khiến công việc trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Anh Nguyễn Bá Lâm, chủ nhà rạp Sự kiện Lâm Sung chia sẻ: “Nhà rạp của chúng tôi từ nay đến hết tháng 1/2026 đã kín lịch đặt tiệc. Nhiều cặp đôi gọi đến sau buộc phải chờ lịch trống hoặc tìm phương án khác”.

Theo anh Lâm, năm nay lượng khách đặt rạp tăng đột biến so với cùng kỳ các năm trước. Không chỉ khách cưới tại Phú Thọ mà còn có nhiều cặp đôi từ các tỉnh lân cận tìm đến, khiến lịch dựng rạp kín chỗ từ rất sớm.

Nhờ phong cách chụp hiện đại, bắt khoảnh khắc tự nhiên và đội ngũ trẻ linh hoạt, MUSE Wedding Studio đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều cặp đôi trong mùa cưới.

Một yếu tố đáng chú ý là nhu cầu của khách ngày càng đa dạng và cá nhân hóa. Từ tông màu trang trí, kiểu dáng backdrop, phong cách decor cho tới các loại bàn ghế, nhiều gia đình yêu cầu một sự kiện “VIP” với từng chi tiết được chăm chút tỉ mỉ để tạo không gian sang trọng, lộng lẫy. Anh cũng nhấn mạnh, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng, đội ngũ nhân viên phải làm việc liên tục, phối hợp chặt chẽ với các gia đình để đảm bảo mỗi lễ cưới đều diễn ra suôn sẻ.

Không chỉ dịch vụ dựng rạp, mùa cưới năm nay còn chứng kiến sự “tăng nhiệt” rõ rệt của các dịch vụ trang điểm. Tại xã Hạ Hòa, Ảnh viện Thanh Hương của chị Phan Thị Thanh Hương những tuần gần đây luôn trong tình trạng kín lịch. Chị Hương cho biết, lượng khách đặt trang điểm dịp cuối năm tăng mạnh, nhất là vào những ngày đẹp theo lịch âm. “Riêng cuối tuần, lịch của tôi hầu như không còn trống. Có hôm tôi phải xuất phát từ 2-3 giờ sáng để trang điểm cho cô dâu kịp giờ lên xe hoa”, chị chia sẻ.

Một trong những sự kiện cưới VIP được tổ chức bởi nhà rạp Sự kiện Lâm Sung

Theo chị Hương, nhu cầu làm đẹp mùa cưới hiện nay không chỉ dừng lại ở trang điểm cô dâu. Nhiều gia đình còn đặt gói trang điểm cho phù dâu, mẹ cô dâu - chú rể, thậm chí cả khách tham dự. Đi kèm đó là các yêu cầu rất đa dạng: Phong cách trang điểm Hàn Quốc nhẹ nhàng, kiểu sang trọng - sắc nét, hoặc tự nhiên kết hợp uốn tóc, làm tóc nhanh tại chỗ...

Chị Phan Thị Thanh Hương chăm chút từng chi tiết cho cô dâu trước khi ghi hình

Không nằm ngoài “sức nóng” chung của mùa cưới, MUSE Wedding Studio của chị Nguyễn Thị Tố Minh ở phường Thanh Miếu cũng đang trong tình trạng quá tải lịch chụp và quay phóng sự cưới. Chị Minh cho biết, hiện giờ lượng khách đặt lịch tăng gấp đôi so với thời điểm giữa năm; những gói dịch vụ như quay phóng sự cưới, chụp ngoại cảnh, chụp ảnh cưới nghệ thuật luôn trong tình trạng kín chỗ, nhiều cặp đôi phải chốt lịch sớm hơn từ 1-2 tháng.

Không chỉ tăng về số lượng khách, xu hướng lựa chọn dịch vụ cưới năm nay cũng có nhiều thay đổi, phần lớn khách tìm đến đều yêu cầu quay phóng sự cưới theo phong cách điện ảnh, bắt khoảnh khắc tự nhiên và kể lại câu chuyện tình yêu của mình như một bộ phim. Những gói chụp ngoại cảnh tại các phim trường, công viên... hay chụp đêm với hiệu ứng ánh sáng cũng được đặt lịch dày đặc.

Các nhà rạp tất bật chuẩn bị cho các lễ cưới trong mùa cao điểm

Chị Minh cho biết thêm, để đáp ứng nhu cầu tăng cao, studio đã phải tăng thêm ê-kíp hỗ trợ, bổ sung máy móc, thiết bị, đồng thời làm việc gần như xuyên ngày vào mỗi dịp cuối tuần. Ngoài ra, nhiều cặp đôi có nhu cầu làm phim cưới chiếu trong ngày cưới, dựng gấp trong 24-48 giờ, khiến khối lượng công việc tăng mạnh

Theo ghi nhận từ nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ cưới hỏi trên địa bàn tỉnh, mùa cưới năm nay bắt đầu sớm hơn, kéo dài hơn và có sức nóng lớn hơn những năm trước. Một phần do nhiều gia đình chọn thời điểm cuối năm và đầu năm 2026 là năm đẹp, phần khác do xu hướng tổ chức cưới ngày càng bài bản, quy mô. Việc các nhà rạp kín lịch đến hết tháng 1/2026, các tiệm trang điểm luôn trong tình trạng quá tải, hay các studio phải chia ekip quay - chụp liên tục cho thấy thị trường cưới hỏi đang ở giai đoạn sôi động nhất.

Sự bùng nổ nhu cầu cũng kéo theo xu hướng nâng chất cho dịch vụ cưới: Rạp được trang trí đồng bộ theo concept, âm thanh - ánh sáng chuyên nghiệp hơn; trang điểm đa dạng nhiều loại phong cách; ảnh - phóng sự cưới được đầu tư bài bản như sản phẩm truyền thông. Khách hàng ngày càng yêu cầu cao, đa dạng hơn và sẵn sàng chi trả để có một buổi lễ trọn vẹn.

Dù lịch làm việc dày đặc, những người làm dịch vụ cưới hỏi luôn cố gắng sắp xếp công việc để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh của khách hàng. Bởi với họ, mỗi mùa cưới là một mùa chạy đua với thời gian, nhưng cũng là thời điểm khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ.

Thành An