Ra mắt 3 video tưởng “trúng thưởng” ai ngờ... “trúng bẫy”

Cả 3 video lồng ghép thông điệp cảnh giác, khuyến khích người dùng kiểm chứng thông tin, phòng, tránh rủi ro và góp phần bảo vệ cộng đồng.

Ba video tái hiện thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng hiện nay. Ảnh: K.L

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch “Chống lừa đảo trực tuyến 2025- Chậm mà chắc”, Tiktok Việt Nam vừa giới thiệu loạt 3 video truyền thông, giúp người dùng nhận diện các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay.

Trong loạt video này, các nhà sáng tạo nội dung tái hiện những tình huống lừa đảo, từ cuộc gọi trúng thưởng giá trị lớn, “người tình online”, đến lời mời tuyển dụng với mức lương phi thực tế.

Điểm chung của cả 3 video là đều chỉ ra “điểm yếu” của nạn nhân là sự hào hứng nhất thời. Kẻ xấu luôn vẽ ra những lợi ích quá lớn (tiền bạc, tình yêu, địa vị) khiến nạn nhân bị cuốn theo cảm xúc mà quên mất bước quan trọng nhất, là kiểm tra tính xác thực.

Các nhà sáng tạo nội dung còn khéo léo lồng ghép bí quyết tự trang bị lá chắn cho bản thân. Đó là công thức 3P (Pause - Prevent - Protect), thay vì để cảm xúc dẫn lối, người dùng cần tập thói quen kiểm tra thật kỹ trước mọi lời mời chào hấp dẫn; chủ động phòng ngừa rủi ro bằng cách bảo mật thông tin cá nhân và sẵn sàng bảo vệ cộng đồng thông qua việc báo cáo các tài khoản vi phạm.

Hy vọng sự gần gũi và diễn xuất tự nhiên của các nhà sáng tạo nội dung giúp thông điệp cảnh giác lan tỏa mạnh mẽ, thu về hàng tỷ lượt view và hàng trăm ngàn lượt tương tác, chia sẻ trên khắp nền tảng.

Nguồn hanoimoi.vn


