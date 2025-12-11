Thời tiết ngày 11/12: Mưa dông gia tăng ở Nam Bộ, Bắc Bộ sương mù sáng sớm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/12, thời tiết trên cả nước tiếp tục có nhiều hình thái khác nhau, trong đó đáng lưu ý là mưa lớn cục bộ ở Nam Bộ và nguy cơ thời tiết nguy hiểm trên biển.

Tại khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, trong ngày 11/12 có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gây hạn chế tầm nhìn. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đêm 11/12 có mưa rải rác. Nhiệt độ ban đêm và sáng sớm giảm, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Ở khu vực Trung Bộ, sáng 11/12, các địa phương như TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa rào; cục bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to. Dự báo trong ngày và đêm 11/12, khu vực TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 60 mm.

Khu vực Bắc Bộ sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Tại Nam Bộ, thời tiết diễn biến phức tạp hơn. Sáng 11/12, nhiều nơi xuất hiện mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong ngày, khu vực miền Tây Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 15–30 mm, cá biệt có nơi trên 80 mm. Mưa lớn cục bộ làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu vực sản xuất nông nghiệp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa dông, nhiều khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc, đặc biệt ở khu vực miền núi Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trên biển, hiện vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Dự báo trong ngày và đêm 11/12, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động mạnh, sóng cao 2–4 m.

Ngoài ra, vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển Trường Sa, cùng vùng ven biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, kèm nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6–7.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân hạn chế ra khơi trong điều kiện thời tiết xấu, chủ động các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, sáng có mưa rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng miền Tây có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

