Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Chiều 11/12, giá các loại xăng, dầu đồng loạt giảm theo quyết định điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm trong kỳ điều hành chiều 11/12. Ảnh minh họa: Lê Đông/TTXVN

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường. Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 19.615 đồng/lít (giảm 207 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 467 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.082 đồng/lít (giảm 378 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu điêzen 0.05S không cao hơn 18.154 đồng/lít (giảm 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 18.641 đồng/lít (giảm 252 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 13.393 đồng/kg (giảm 43 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 50 phiên điều chỉnh, trong đó xăng RON 95 có 27 lần tăng, 23 lần giảm; dầu điêzen có 24 lần tăng, 25 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu do các thương nhân đầu mối và phân phối quyết định, nhưng không được thực hiện sớm hơn 15h00 ngày 11/12/2025.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 4/12/2025 - 10/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giảm lãi suất; thông tin liên quan đến thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tấn công vào tàu chở dầu của Nga... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 4/12/2025 và kỳ điều hành ngày 11/12/2025 là: 78,368 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,142 USD/thùng, tương đương giảm 1,44%); 79,890 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,942 USD/thùng, tương đương giảm 2,37%); 87,160 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,422 USD/thùng, tương đương giảm 1,61%); 84,828 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 1,270 USD/thùng, tương đương giảm 1,48%); 343,070 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 1,506 USD/tấn, tương đương giảm 0,44%).

Nguồn baotintuc.vn