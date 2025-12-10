Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra một số dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/12, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi khảo sát, kiểm tra thực địa Dự án mở rộng Nghĩa trang Đồng Trác tại xã Tu Vũ và Dự án Trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng Wyndham Thanh Thủy tại xã Thanh Thủy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đi khảo sát, kiểm tra thực địa Dự án mở rộng Nghĩa trang Đồng Trác tại xã Tu Vũ.

Tại xã Tu Vũ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng đoàn công tác đã nghe báo cáo về Dự án mở rộng Nghĩa trang Đồng Trác với tổng diện tích hơn 6 ha, được triển khai theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư sử dụng đất.

Dự án hướng tới xây dựng và vận hành một nghĩa trang tập trung hiện đại, đáp ứng nhu cầu an táng, lưu giữ tro cốt cho người dân trong khu vực; đồng thời cung cấp các dịch vụ tang lễ văn minh, quản lý và duy tu cảnh quan theo hướng sinh thái, góp phần bảo đảm mỹ quan và bảo vệ môi trường. Nghĩa trang được thiết kế 5.150 mộ mới, tổng mức đầu tư hơn 51 tỷ đồng. Tiến độ dự án được chia thành nhiều giai đoạn, từ quý IV/2025 đến quý IV/2029 hoàn thành.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu trên cơ sở báo cáo thẩm định dự án của Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp để trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận triển khai, đảm bảo các quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đi khảo sát, kiểm tra thực địa Dự án Trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng Wyndham Thanh Thủy tại xã Thanh Thủy.

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng đoàn công tác đã kiểm tra Dự án Trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng Wyndham Thanh Thủy tại xã Thanh Thủy do Công ty CP Tập đoàn Onsen Fuji làm chủ đầu tư.

Đây là một trong những dự án có hạng mục Công trình căn hộ du lịch, trung tâm hội nghị - Tokyu Residences sẽ khởi công đồng loạt ngày 19/12, chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Quy mô xây dựng được điều chỉnh thành khu trung tâm hội nghị quốc tế 26 tầng, diện tích xây dựng khoảng 3.600 m2, sức chứa hơn 1.500 người; khối tháp gồm hơn 900 căn hộ du lịch, đáp ứng trên 1.500 khách/ngày đêm. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh tăng từ hơn 480 tỷ đồng lên hơn 931 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 4/2028. Kết luận kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị, để đảm bảo khởi công theo kế hoạch vào ngày 19/12/2025.

Ngọc Lam