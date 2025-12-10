Công nghiệp - dịch vụ tăng trưởng ấn tượng

Năm 2025, ước tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 10,52%, vượt kế hoạch, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao; đồng thời giữ vị trí đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, nằm trong nhóm bốn địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Trong bối cảnh khó khăn, kinh tế thế giới biến động, kết quả này thể hiện rõ năng lực điều hành linh hoạt, chủ động và quyết liệt của tỉnh; đồng thời khẳng định vai trò động lực của lĩnh vực quan trọng là công nghiệp và dịch vụ.

Năm 2025, quy mô GRDP theo giá hiện hành của tỉnh ước đạt 412,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,56%, tương đương thêm 55,5 nghìn tỷ đồng so với năm 2024; đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng đạt 55,4%, dịch vụ 32,1%, nông nghiệp giảm còn 12,5%. Đây là bước chuyển mang tính căn cơ, phù hợp định hướng phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các điểm du lịch hồ Hòa Bình thu hút du khách đến thăm quan trải nghiệm

Động lực chủ yếu của đà tăng trưởng đến từ lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là nhóm ngành chế biến - chế tạo với sự mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp quy mô lớn và sự đóng góp nổi bật của khu vực FDI. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2025 tăng 26,8%, riêng quý IV dự kiến tăng 27,6%, cho thấy khả năng phục hồi và sức bật mạnh mẽ.

Sản xuất linh kiện điện tử đóng góp tích cực vào tăng trưởng

Sản xuất linh kiện điện tử tiếp tục giữ vai trò ngành mũi nhọn. Năm 2025, sản lượng 34 triệu chiếc máy tính xách tay, máy tính bảng, tăng 74,87%; doanh thu dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử đạt 314,5 nghìn tỷ đồng, tăng 38,46%. Nhiều doanh nghiệp lớn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như Công ty BYD: hơn 122 nghìn tỷ đồng, tăng trên 40%; Công ty Compal: hơn 82 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 31%; Accton Technology Việt Nam: hơn 33 nghìn tỷ đồng; Arcadyan: hơn 35 nghìn tỷ đồng, tăng trên 37%.

Bên cạnh linh kiện điện tử, các ngành sản xuất chủ lực khác tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực. Năm 2025, tỉnh ước sản xuất 40,6 nghìn ô tô dưới 10 chỗ, đạt 95% so với 2024; sản lượng xe máy 1,66 triệu chiếc, đạt 97% so với cùng kỳ trong bối cảnh nhu cầu thị trường chuyển dịch sang xe điện.

Tiến độ giải ngân đầu tư công - đặc biệt trong quý IV được đẩy mạnh, tạo lực kéo quan trọng cho lĩnh vực xây dựng. Các công trình trọng điểm như cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, đường Vành đai Thủ đô, các tuyến tỉnh lộ và hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị được triển khai quyết liệt, tạo diện mạo mới cho hệ thống kết nối liên vùng và mở rộng không gian phát triển công nghiệp - dịch vụ của toàn tỉnh.

Sau khi hoàn tất sáp nhập các đơn vị hành chính, dân số thực tế là một trong những thị trường tiêu dùng nội địa lớn của miền Bắc. Đây là nền tảng quan trọng để thương mại, logistics, bán lẻ, tài chính, du lịch và dịch vụ đời sống tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 200 nghìn tỷ đồng, tăng 14,8%. Mạng lưới thương mại hiện đại tiếp tục được mở rộng với 368 chợ, 9 trung tâm thương mại, 29 siêu thị và hệ thống cửa hàng tiện ích phủ rộng khắp, góp phần bình ổn thị trường, không để xảy ra hiện tượng biến động giá bất thường.

Du lịch tiếp tục là điểm nhấn khi tỉnh đón 14,5 triệu lượt khách, tăng 11%; doanh thu đạt 14,8 nghìn tỷ đồng. Các hoạt động lễ hội văn hóa đặc sắc - Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Tây Thiên, Lễ hội khai hạ dân tộc Mường - tiếp tục được duy trì; các điểm du lịch trên địa bàn ghi nhận mức tăng trưởng tốt. Cùng với việc hình thành và triển khai nhiều dự án du lịch, các sản phẩm mới như dự án cáp treo Cuối Hạ, Serena Resort... được kỳ vọng tạo sức hút cạnh tranh mạnh mẽ.

Trong lĩnh vực xã hội, Phú Thọ hoàn thành lũy kế 4.460 căn nhà ở xã hội, vượt 115% kế hoạch; phủ sóng 3G, 4G đạt 99% diện tích toàn tỉnh, đồng thời đưa vào hoạt động 170 trạm 5G tại các trung tâm đô thị, du lịch. Giáo dục và y tế đạt nhiều kết quả tích cực; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,72%; hồ sơ bệnh án điện tử được triển khai tại ba bệnh viện lớn, hướng tới mô hình bệnh viện không giấy tờ.

Những kết quả đạt được thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời khẳng định hiệu quả rõ nét trong chỉ đạo chủ động, linh hoạt, sáng tạo và quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Tăng trưởng kinh tế ấn tượng năm 2025 không chỉ phản ánh sức bật của công nghiệp - dịch vụ, mà còn thể hiện bản lĩnh, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân. Phú Thọ đang từng bước khẳng định vị thế cực tăng trưởng mới của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Lê Chung