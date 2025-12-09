Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, hướng tới lễ khởi công, khánh thành 19/12 và Đại hội XIV

Ngày 9/12, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp trực tuyến thứ 22 do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Phó Trưởng BCĐ điều hành Phiên họp cùng sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành.

Tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 22

Báo cáo tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, tại phiên họp lần thứ 21, ngày 18/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo đã giao 28 nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương; trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đường bộ cao tốc trong danh mục 3.000km hoàn thành năm 2025; đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị để khởi công, khánh thành các dự án dịp 19/12/2025.

Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 11 nhiệm vụ đúng thời hạn. Hiện còn 16 nhiệm vụ đang được tích cực triển khai, trong đó 8 nhiệm vụ thuộc công tác chỉ đạo, điều hành thường xuyên và 8 nhiệm vụ chưa đến thời hạn. Một nhiệm vụ liên quan công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Đối với công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành dịp 19/12/2025, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Xây dựng đã tổng hợp 245 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư 1,34 triệu tỷ đồng, trong đó khởi công 155 dự án, công trình và khánh thành 90 dự án. Trong dịp này, dự kiến cả nước sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.513km đường bộ cao tốc, bao gồm 3.188km tuyến chính và 325km đường dẫn, nút giao. Về mạng lưới đường bộ ven biển, năm 2025 các địa phương dự kiến hoàn thành thêm 251km, nâng tổng chiều dài khai thác toàn quốc lên khoảng 1.701km.

Trên địa bàn tỉnh, hiện các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải đang được triển khai, gồm: Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũ); Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km0+00 - Km19+00); Dự án Đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cùng các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cũng đã báo cáo cụ thể về các dự án, công tác chuẩn bị khởi công, khánh thành các dự án, công trình trong dịp 19/12/2025 cùng những vấn đề tồn tại cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả triển khai các công trình, dự án, sự chủ động, tích cực vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là một số dự án, công trình trọng điểm về đích vượt tiến độ. Việc hoàn thành các công trình, dự án sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8% và mở ra không gian phát triển mới.

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ yêu cầu từ nay đến ngày 19/12 và trong suốt tháng 12, tất cả các công trình, dự án trên cả nước phải được tập trung thúc đẩy mạnh mẽ. Các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý nhanh nhất, hiệu quả nhất mọi khó khăn, vướng mắc; bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Các vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân phải được giải quyết đầy đủ, dứt điểm, không để phát sinh khiếu kiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, nhất là công nhân trực tiếp trên công trường; đồng thời hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật đối với các công trình khởi công, khánh thành, tinh thần chung là tập trung cao độ, chỉ bàn làm, không bàn lùi. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm trở ngại, bảo đảm tiến độ thi công, chất lượng công trình và nghiêm túc chuẩn bị cho mốc sự kiện 19/12.

