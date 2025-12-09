Nông dân Đất Tổ chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong vận động hội viên chung tay thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao, xây dựng những vùng quê đáng sống.

Bám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, HND tỉnh đã xây dựng kế hoạch với những nội dung thực hiện cụ thể gắn với các phong trào thi đua và triển khai rộng rãi trong hội viên, nông dân. Các cấp Hội đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua xây dựng NTM” gắn với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, vận động hội viên ủng hộ kinh phí, góp công, góp sức, hiến đất xây dựng các công trình phục vụ đời sống, sản xuất.

Tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường NTM “sáng, xanh, sạch, đẹp” gắn với xây dựng nền nông nghiệp an toàn bền vững, hội viên HND trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, cống rãnh, ao, hồ, hệ thống thoát nước; sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp; sử dụng các biện pháp an toàn sinh học cho cây trồng, vật nuôi...

Mô hình “Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật” được các cấp Hội Nông dân triển khai hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn mới sáng - xanh - sạch - đẹp.

Nhiều mô hình hay, hiệu quả đã được các cấp HND triển khai và nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ như: Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật; cánh đồng không rác thải; ngày Chủ nhật xanh; 3T (tiết kiệm, tái chế, tái sử dụng); tuyến đường nông dân tự quản; cộng đồng dân cư “3 xanh - 3 sạch - 3 đẹp” (xanh vườn nhà, xanh hàng rào, xanh đường làng); nông dân tham gia bảo vệ môi trường; thùng rác thân thiện với môi trường... Hội viên HND đã tích cực tham gia đóng góp kinh phí, ủng hộ ngày công lao động, hiến đất để nâng cấp các tuyến đường giao thông, thiết chế văn hóa; tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao tại các địa phương.

Giai đoạn 2020 - 2025, cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh đã hiến hơn 269.000 m2 đất; đóng góp kinh phí và hơn 160.000 ngày công lao động sửa chữa, làm mới hơn 2.470 km đường giao thông nông thôn, gần 3.400 km kênh mương với tổng trị giá hơn 47 tỷ đồng. Các cấp HND tích cực triển khai các mô hình phát triển sản xuất an toàn theo hướng hữu cơ, góp phần thay đổi nhận thức, thói quen sản xuất của hội viên nông dân theo hướng an toàn, bền vững, tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, môi trường đất, nước và hệ sinh thái đồng ruộng được cân bằng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm, mang lại giá trị cao hơn so với canh tác truyền thống.

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được triển khai gắn với phong trào “Chung sức xây dựng NTM” đã góp phần tích cực thực hiện các tiêu chí về tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo... trong xây dựng NTM tại các địa phương. Bình quân hằng năm, toàn tỉnh có khoảng 60% hộ hội viên đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Thông qua phong trào, hội viên nông dân đã tích cực giúp đỡ nhau về vốn, giống, kinh nghiệm sản xuất, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “nông dân khá giúp nông dân khó”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đang quản lý hơn 190 tỷ đồng cho gần 4.000 hộ vay; dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 5.000 tỷ đồng cho gần 90.000 hội viên vay; dư nợ từ Quỹ Hỗ trợ phát triển nông thôn đạt hơn 80 tỷ đồng cho hơn 1.800 hộ vay vốn...

Ngoài ra, các cấp Hội đã tăng cường liên kết với doanh nghiệp, bảo lãnh cung ứng hơn 21 nghìn tấn phân bón, hơn 13 nghìn tấn thức ăn chăn nuôi, 500 máy nông nghiệp đảm bảo chất lượng, kịp thời vụ, giúp nâng cao năng suất, giá trị nông sản. Ngày càng nhiều mô hình sản xuất nông sản an toàn, chất lượng cao, trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu của các địa phương đã được hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng, góp phần cung ứng nguồn sản phẩm an toàn, chất lượng cao cho thị trường, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM, HND tỉnh chú trọng tuyên truyền phát huy vai trò chủ thể, nòng cốt của nông dân; vận động hội viên thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị sản phẩm và chất lượng an toàn thực phẩm, tiếp cận các nguồn lực, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất; phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị; nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn, áp dụng các biện pháp sản xuất nông nghiệp an toàn; thực hiện tốt các tiêu chí về môi trường, thu nhập, đời sống văn hóa...

Thúy Hường