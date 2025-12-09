Giá cả thị trường ngày 9/12/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Sữa tắm Hazeline Matcha lựu đỏ
139.500 đồng/bộ
2
Hộp quà sữa tắm Hazeline
114.000 đồng/hộp
3
Tẩy tế bào chết Dove hương lựu đỏ
166.000 đồng/ hộp
4
Sữa tắm Ôliv dưỡng ẩm sáng da 650ml
149.000 đồng/chai
5
Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh
40.000 đồng/hộp
6
Cá thu sốt cà chua (155g)
17.000 đồng/hộp
7
Bánh cuộn phủ socola Gery 23g
5.000 đồng/ gói
8
Bánh ốc quế socola Ovantine
10.000 đồng/ cây
9
Bánh quy café 150g
30.000 đồng/gói
10
Bánh quy dừa vuông 180g
13.400 đồng/gói
11
Bánh quy bơ Kokola 100g
26.000 đồng/gói
12
Bộ quà Tết Kinh Đô Lộc Phú Quý đỏ
155.800 đồng/hộp
13
Bộ quà Tết Orion
198.000 đồng/hộp
14
Bánh quy dừa Libra 180g
13.400 đồng/gói
Đoàn Kết
